RePatriot Summit 2026. Prof. dr. Karina Ochiș: „Viitorul nu are nevoie de lideri care pretind că au toate răspunsurile. Are nevoie de lideri care știu să asculte și să construiască încredere”

„Viitorul nu are nevoie de lideri care pretind că au toate răspunsurile. Are nevoie de lideri care știu să asculte și să construiască încredere”, a declarat prof. dr. Karina Ochiș, profesor de leadership și management la Monarch Business School Elveția, în cadrul RePatriot Summit 2026. Karina Ochiș a primit, în cadrul Galei Top 100 Români de Pretutindeni, ediția a IX-a, premiul la categoria Educație.

„Repatriot, vă mulțumesc pentru acest premiu. Mă onorează profund. Pentru mine, o distincție însă este mai mult decât o recunoaștere. Este o responsabilitate. Aceea de a continua să cred în puterea educației, de a reforma nu doar profesioniști mai buni, cum s-a spus înainte, ci oameni pregătiți să conducă. În cercetarea mea despre generația Z și despre leadership-ul viitoarelor generații, revin constant la o întrebare fundamentală. De ce fel de lideri va avea nevoie lumea de mâine? Răspunsul, după cum știți, nu este unul simplu. Trăim într-o lume în care tehnologia avansează mai repede decât capacitatea noastră de a-i înțelege consecințele”, a declarat Karina Ochiș.

Karina Ochiș a vorbit despre provocările unei lumi marcate de „policriză”, în care schimbarea este permanentă, iar încrederea în cei din jur devine din ce în ce mai prețioasă. În acest context, ea consideră că viitorul nu are nevoie de lideri care pretind că au toate răspunsurile, ci de lideri care știu să asculte și să construiască încredere.

„Lideri care combină competența cu integritatea și curajul cu responsabilitatea. Generația tânără, generația Z, nu caută perfecțiune, caută autenticitate. Caută lideri care nu vorbesc doar despre valori, ci care le trăiesc. Care nu cer implicare fără să ofere încredere și care nu confundă autoritatea cu controlul. Și, poate, cel mai important, avem nevoie de lideri care construiesc alți lideri”, a adăugat Karina Ochiș.

În opinia sa, adevărata măsură a leadershipului nu este dată de numărul oamenilor care urmează un lider, ci de numărul celor care devin mai curajoși, mai competenți și mai capabili datorită acestuia.

De asemenea, Karina Ochiș a subliniat potențialul extraordinar al României și necesitatea consolidării punților dintre generații: „punți de încredere, de colaborare și de responsabilitate comună”.

„Sunt profund recunoscătoare pentru această recunoaștere. Și îmi reafirm angajamentul de a continua să cercetez, să educ și să susțin lideri care, la rândul lor, vor forma alți lideri”, a conchis prof. dr. Karina Ochiș.