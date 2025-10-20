CONSILIUL UE
REPowerEU. Statele membre sunt pregătite să înceapă negocierile cu privire la normele de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia: O Europă independentă energetic este mai puternică
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale de negociere privind proiectul de regulament pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia.
Regulamentul constituie un element central al foii de parcurs REPowerEU ce urmărește să pună capăt dependenței de energia rusă, în urma utilizării de către Rusia a aprovizionării cu gaze ca armă și a întreruperilor repetate ale aprovizionării cu gaze către UE, cu efecte semnificative asupra pieței energetice europene.
Regulamentul propus introduce o interdicție treptată și obligatorie din punct de vedere juridic privind importurile de gaze naturale transportate prin conducte și de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia, interdicția totală urmând să se aplice începând cu 1 ianuarie 2028.
Potrivit unui comunicat, Consiliul UE menține acest termen și reprezintă, prin urmare, un semnal ambițios al voinței de a realiza eliminarea treptată. Acesta va contribui la obiectivul general de a realiza o piață energetică a UE rezilientă și independentă, menținând în același timp securitatea aprovizionării UE.
„O Europă independentă din punct de vedere energetic este o Europă mai puternică și mai sigură. Deși am depus eforturi susținute și am insistat în ultimii ani pentru a elimina gazul și petrolul rusesc din Europa, nu am atins încă acest obiectiv. Prin urmare, este esențial faptul că președinția daneză a obținut un sprijin copleșitor din partea miniștrilor energiei din Europa pentru legislația care va interzice definitiv importul de gaz rusesc în UE”, Lars Aagaard, ministrul danez al climei, energiei și utilităților.
Principalele modificări convenite de Consiliu
Faza de tranziție pentru contractele de furnizare existente
Consiliul a confirmat că importurile de gaze rusești vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2026, menținându-se însă o perioadă de tranziție pentru contractele existente. În special, contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025 pot continua până la 17 iunie 2026, în timp ce contractele pe termen lung pot fi valabile până la 1 ianuarie 2028.
Modificările aduse contractelor existente vor fi permise numai în scopuri operaționale strict definite și nu pot duce la creșterea volumelor, cu excepția unor flexibilități specifice pentru statele membre fără ieșire la mare afectate de recentele modificări ale rutelor de aprovizionare.
Proceduri vamale și autorizare
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a simplificat obligațiile vamale prin stabilirea unor cerințe și proceduri mai puțin stricte în materie de documentare pentru importurile de gaze naturale provenite din alte țări decât Rusia.
În astfel de cazuri, autorităților de autorizare trebuie să li se furnizeze numai înainte ca gazele naturale să intre pe teritoriul vamal al UE, în timp ce pentru importurile de gaze naturale din Rusia sunt solicitate mai multe informații în timpul fazei de tranziție (inclusiv data și durata contractului de furnizare, cantitățile contractate și orice modificări aduse contractului).
Consiliul a inclus cerința ca ambele categorii de importuri de gaze să fie supuse unui regim de autorizare prealabilă, pentru a se asigura că interdicția va funcționa în practică:
- pentru gazul rusesc și importurile care intră sub incidența perioadei de tranziție, informațiile necesare pentru autorizare trebuie prezentate cu cel puțin o lună înainte de intrare
- pentru gazul non-rus, dovada trebuie furnizată cu cel puțin cinci zile înainte de intrare
- în cazul încărcăturilor mixte de GNL, documentația trebuie să dovedească proporțiile respective de gaz rusesc și non-rus din amestec, numai cantitățile non-ruse fiind autorizate să intre în UE.
Pentru a reduce sarcina administrativă, statele membre au convenit ca această procedură de autorizare prealabilă să nu se aplice importurilor din țările care îndeplinesc o serie de criterii prevăzute în regulamentul propus. Astfel se garantează că numai importurile care sunt cele mai relevante pentru verificare vor fi supuse autorizării prealabile. Conform textului convenit, Consiliul însărcinează Comisia să întocmească lista țărilor exceptate în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a regulamentului.
Au fost introduse, de asemenea, mecanisme suplimentare de monitorizare și notificare pentru a împiedica intrarea gazului rusesc în UE în cadrul procedurilor de tranzit (adică gazul care tranzitează UE în drumul său către o altă destinație, fără a intra pe piața UE).
Planuri naționale de diversificare
Regulamentul propus impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare în care să fie descrise măsurile și potențialele provocări legate de diversificarea aprovizionării cu gaze naturale. Consiliul a convenit să acorde o derogare statelor membre care pot demonstra că nu mai importă direct sau indirect gaze naturale din Rusia.
Aceeași cerință de prezentare a unui plan național de diversificare se va aplica statelor membre care încă importă petrol rusesc, în vederea întreruperii acestor importuri până la 1 ianuarie 2028.
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a dezvoltat în detaliu dispozițiile privind schimbul de informații între autoritățile naționale, Agenția UE pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic (ACER) și Comisie și a solicitat Comisiei să revizuiască punerea în aplicare a regulamentului în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare, inclusiv dispozițiile privind procedurile de autorizare prealabilă.
De asemenea, Consiliul a clarificat clauza de suspendare, precizând ce tipuri de perturbări ale securității aprovizionării ar putea justifica o suspendare temporară a interdicției de import sau a cerinței de autorizare prealabilă.
Președinția Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord asupra textului final al regulamentului, odată ce acesta din urmă își va adopta poziția.
CONSILIUL UE
Rusia înțelege doar limbajul forței și negociază doar când este supusă presiunii, subliniază Kaja Kallas: Ne așteptăm ca săptămâna aceasta să adoptăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni
Rusia înțelege doar limbajul forței și negociază doar când este supusă presiunii, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
Înainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată luni la Luxemburg, unde România va fi reprezentantă de ministrul Oana Țoiu, Kallas a anunțat că Uniunea Europeană depune eforturi pentru ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene contra Moscovei să fie adoptat în această săptămână.
Russia only understands strength.
It only negotiates when put under pressure.
That’s why we are working towards adopting our 19th package of sanctions this week.
My doorstep ahead of the Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/ljiS0fD4uX
— Kaja Kallas (@kajakallas) October 20, 2025
„Vedem eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina. Desigur, toate aceste eforturi sunt binevenite, dar nu vedem că Rusia dorește cu adevărat pacea. Rusia înțelege doar forța și negociază doar atunci când este cu adevărat obligată să negocieze. Așadar, în acest moment, nu vedem încă acest lucru. De aceea discutăm, desigur, ce mai putem face. Ne așteptăm ca săptămâna aceasta să adoptăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Din păcate, nu astăzi, dar avem și o reuniune a liderilor, joi. Discutăm cu statele membre despre cum să ne coordonăm mai bine acțiunile în ceea ce privește flota fantomă”, a declarat Kaja Kallas înainte de reuniunea CAE.
Uniunea Europeană discută de aproape o lună cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, care vizează gazul natural lichefiat (GNL) rusesc, infrastructura petrolieră, „flota fantomă” și platformele de criptomonede, precum și deplasările diplomaților ruși în cele 27 de state membre.
Blocajul parte să fie la Slovacia care, cu ocazia întâlnirii ambasadorilor țărilor membre la Bruxelles, și-a exprimat opoziția față de acest set de măsuri punitive. Motivele invocate de premierul slovac Robert Fico țin de sectorul energiei și cel auto.
Slovacia, la fel ca Ungaria, rămâne dependentă de energia rusă și s-a opus vehement desprinderii energetice de Moscova, care urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, doar că, prin introducerea unor subiecte fără legătură cu discuția privind Ucraina, Fico folosește aceeași tehnică pe care a utilizat-o și în runda precedentă de sancțiuni, când a renunțat la dreptul de veto pentru a cere concesii în ceea ce privește eliminarea treptată a combustibililor fosili ruși.
Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a arătat deschiderea de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta, propunere de întrevedere avansată în spațiul public după o discuție telefonică între președintele american Donald Trump și liderul rus.
Citiți și: Informații contradictorii “pe surse” după întâlnirea “nu atât de sumbră” Trump-Zelenski: Liderul SUA vrea să încheie conflictul pe “actuala linie” și “nu a aruncat nicio hartă de război”
Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.
CONSILIUL UE
Instituțiile UE au ajuns la un acord privind Programul European pentru Industria de Apărare: 1,5 miliarde de euro pentru anii 2025-2027
Președinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Obiectivul EDIP este de a consolida pregătirea de apărare a Uniunii Europene prin creșterea competitivității și capacității de reacție a Bazei Industriale și Tehnologice de Apărare Europene (EDTIB).
Programul urmărește, de asemenea, să sprijine cooperarea industrială în domeniul apărării cu Ucraina și companiile ucrainene prin intermediul Instrumentului de Sprijin pentru Ucraina, având în vedere integrarea viitoare a acestora în EDTIB.
În plus, EDIP stabilește primul mecanism european pentru securitatea aprovizionării cu produse de apărare, precum și un „instrumentar juridic” menit să faciliteze cooperarea pe termen lung între statele membre în domeniul înzestrării („Structura pentru Programul European de Armamente”).
„Programul European pentru Industria de Apărare este esențial pentru pregătirea Europei în domeniul apărării. El va spori capacitatea noastră de a produce și furniza echipamente critice de apărare și va asigura un răspuns rapid și hotărât într-un mediu de securitate tot mai complex. În același timp, va aprofunda parteneriatul nostru cu Ucraina, apropiindu-i industria de apărare de cea europeană — spre beneficiul reciproc al Europei și al Ucrainei”, a declarat Troels Lund Poulsen, viceprim-ministru și ministru al apărării al Danemarcei.
Consolidarea apărării europene printr-un buget de 1,5 miliarde de euro
Acordul provizoriu confirmă bugetul propus de Comisia Europeană pentru EDIP — 1,5 miliarde de euro, sub formă de granturi. Din această sumă, 300 de milioane de euro vor fi alocate Instrumentului de Sprijin pentru Ucraina.
Consiliul și Parlamentul European au invitat Comisia să exploreze modalități de majorare a bugetului total al EDIP în viitor, inclusiv pentru Instrumentul de Sprijin pentru Ucraina și pentru Fondul pentru Accelerarea Transformării Lanțurilor de Aprovizionare din Apărare (FAST).
Consolidarea capacităților europene și a lanțurilor de aprovizionare
Cele două instituții au convenit ca proporția componentelor provenite din afara UE și a țărilor asociate (statele SEE) să nu depășească 35% din costul estimat al componentelor produsului final, menținând astfel un echilibru între principiul preferinței europene și cooperarea cu țări partenere. Nu vor fi acceptate componente provenite din state neasociate care contravin intereselor de securitate și apărare ale UE sau ale statelor membre.EDIP stabilește, de asemenea, un cadru pentru Proiecte Europene de Interes Comun în Domeniul Apărării (EDPCI), destinate dezvoltării de capacități, inclusiv pentru asigurarea accesului la domenii strategice, sisteme și facilități esențiale.
Apropierea Ucrainei de industria europeană de apărare
Consiliul și Parlamentul European au convenit să intensifice sprijinul acordat Ucrainei prin Instrumentul de Sprijin pentru Ucraina, implicând de la început industria ucraineană de apărare în cadrul acestuia. De asemenea, Ucraina va putea participa la EDPCI-uri. Instrumentul va dispune de un buget dedicat de 300 de milioane de euro.
Asigurarea securității aprovizionării
Acordul stabilește primul regim european de securitate a aprovizionării în domeniul apărării, conceput pentru a garanta accesul rapid și sigur la produse și componente de apărare în perioade de criză. Abordarea prevede două etape distincte, diferențiind clar produsele de apărare de cele non-militare.
Crearea unui mecanism european de vânzări militare
Prin EDIP, UE va institui un mecanism european de vânzări militare, care va include, printre altele, un catalog centralizat al produselor de apărare și va facilita livrarea echipamentelor, consolidând cererea la nivelul UE și creșterea competitivității industriei europene de apărare pe piața internațională. De asemenea, vor putea fi create „rezerve” comune de echipamente pentru a permite livrări rapide în caz de urgență.
Acordul provizoriu urmează să fie confirmat de Consiliu și Parlamentul European înainte de adoptarea sa formală.
La 5 martie 2024, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament pentru instituirea EDIP, însoțită de un pachet financiar de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027. Propunerea se bazează pe programele existente, precum Regulamentul EDIRPA (achiziții comune de produse de apărare) și Regulamentul ASAP (consolidarea capacităților de producție din industria de apărare), oferindu-le o perspectivă pe termen mai lung și o structură mai solidă.
CONSILIUL UE
Ministrul Justiției, la reuniunea Consiliului JAI de la Luxemburg: România susține consolidarea Eurojust și protejarea statului de drept
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat pe 13 octombrie la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), sesiunea justiție, desfășurată la Luxemburg. Discuțiile au vizat viitorul agenției europene Eurojust, evoluțiile privind statul de drept și participarea politică în democrațiile europene, informează un comunicat oficial.
Ministrul Radu Marinescu a salutat inițiativa președinției daneze a Consiliului UE de a analiza noi modalități prin care Eurojust poate sprijini mai eficient statele membre în combaterea infracțiunilor grave cu caracter transfrontalier. Ministrul a subliniat că autoritățile române sunt pregătite să contribuie activ la modernizarea acestei agenții-cheie pentru spațiul de libertate, securitate și justiție.
„În actualul context internațional, în care criminalitatea organizată reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea și economia europeană, este esențial ca Eurojust să își dezvolte întregul potențial în lupta împotriva infracțiunilor grave”, a declarat ministrul.
La dejunul de lucru dedicat statului de drept, oficialul român a arătat că România dispune de un cadru juridic solid pentru combaterea violenței, urii și discriminării, inclusiv împotriva celor implicați în viața politică. Totodată, el a pledat pentru un echilibru între protejarea politicienilor de atacuri personale și garantarea libertății de exprimare, rolul instanțelor fiind esențial în aprecierea acestor limite.
În marja reuniunii, ministrul Marinescu a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său austriac, Ana Sporrer. Discuțiile au vizat digitalizarea sistemului judiciar și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.
Oficialul român a evidențiat că digitalizarea justiției reprezintă o prioritate, cu accent pe utilizarea inteligenței artificiale pentru creșeterea transparenței și eficienței procedurilor judiciare. În privința protecției victimelor violenței, ministrul justiției a reafirmat sprijinul României de a combate ferm orice formă de abuz, prin măsuri de prevenție, sprijin și protecție.
Cei doi miniștri au convenit să continue cooperarea strânsă dintre România și Austria în domeniul justiției și să promoveze, împreună, valorile democratice și respectarea drepturilor fundamentale.
