Reprezentanța Comisiei Europene în România a calificat drept ”fake news” afirmația potrivit căreia executivul european ar fi alocat Franței 300 de miliarde de euro în lupta cu COVID-19, iar României un miliard de euro

Președintele Comsiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că este nevoie de găsirea unei soluții rapide pentru blocajele de la granița dintre România și Ungaria, deoarece mulți români și bulgari nu pot ajunge acasă. Șeful executivului european a făcut trimitere la măsurile pe care statele le-au adoptat pentru a limita răspândirea noului coronavirusului.

Într-o mesaj video postat pe pagina sa de Twitter, von der Leyen și-a arătat îngrijorarea cu privire la faptul că ”mulți europeni încă nu se pot întoarce acasă. Transporturi cu medicamente și alte mărfuri sunt blocate. S-au făcut progrese la unele frontiere, altele încă se confruntă cu blocaje ale traficului. Urmăresc cu atenție situația și colaborez cu guvernele pentru a soluționa problema”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Many Europeans are still unable to travel back home. 🚚 carrying medicine and other goods are blocked. There’s already good progress at some borders, others still face long traffic jams. I am closely following the situation and work with governments to solve the problem. pic.twitter.com/hBSi1aREAO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 21, 2020