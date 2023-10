Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat platforma “trUE – Adevărul gol-goluț” pentru combaterea dezinformării

Comisia Europeană va tripla imediat asistența umanitară pentru Gaza la peste 75 de milioane de euro, a anunțat președinta Ursula von der Leyen după discuțiile cu secretarul general al ONU, António Guterres, din dupa-amiaza zilei de sâmbătă , în contextul contactelor pe care le are în prezent cu liderii regionali.

I spoke with @UN SG @antonioguterres following my visit & contacts with regional leaders.

The EU will be tripling its humanitarian aid for vulnerable civilians in Gaza and the wider region.

We will redouble efforts to ensure this support reaches those who need it.…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2023