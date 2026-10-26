Reprezentanți ai Ucrainei, SUA, UE și NATO se vor întâlni săptămâna aceasta la Bruxelles pentru a discuta despre garanțiile de securitate, anunță Zelenski

INTERNAȚIONAL
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că reprezentanți ai Ucrainei, Statelor Unite, Uniunii Europene și NATO se vor întâlni săptămâna aceasta la Bruxelles pentru a discuta despre posibilele garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia, relatează luni EFE, potrivit Agerpres.

Într-un interviu acordat postului de televiziune ucrainean TSN, Zelenski a spus că această reuniune va avea loc „marți sau miercuri”, dar nu a precizat dacă intenționează să se deplaseze la Bruxelles pentru a participa la discuții. El a mai spus că UE va fi reprezentată „la nivel prezidențial” și NATO „la nivel de secretar general”.

Întrebat despre posibila participare a lui Zelenski și a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la aceste discuții, consilierul pentru comunicare al președintelui ucrainean a declarat agenției EFE că nu poate confirma în prezent acest lucru din cauza „unei schimbări de planuri ale părții americane”.

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Emisarii americani s-au întâlnit săptămâna trecută la Oslo cu Zelenski, apoi și cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg. În urma acestor întâlniri, Rusia și Ucraina au convenit să reia negocierile mediate de SUA, o reuniune trilaterală Ucraina-Rusia-SUA urmând să se desfășoare în noiembrie.

Referindu-se la această reuniune în același interviu acordat postului TSN, Zelenski a declarat că dorește să obțină armistiții parțiale cu Rusia pentru oprirea atacurilor pe mare și asupra infrastructurii energetice.

De asemenea, liderul ucrainean urmărește progrese în vederea unei întâlniri directe cu Vladimir Putin, pe care o solicită pentru a negocia încheierea războiului, în special în ceea ce privește chestiunile teritoriale. Președintele rus a condiționat însă o astfel de întâlnire de înregistrarea unor progrese suficiente în cadrul negocierilor desfășurate la niveluri inferioare.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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