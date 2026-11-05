Reprezentanții Camerelor de Comerț Străine au solicitat Guvernului menținerea, în următoarele șase luni, a unui parcurs coerent de reforme structurale, aliniat obiectivelor de aderare a României la OCDE

Reprezentanții Camerelor de Comerț Străine din România au solicitat, într-o întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Luca Niculescu, ca în următoarele șase luni să fie menținut un parcurs coerent de reforme structurale, aliniat obiectivelor de aderarea României la OCDE.

În același timp, mediul de afaceri a cerut lansarea unui proiect național pentru adoptarea monedei euro, care să fie susținut de Guvern, BNR și ceilalți actori relevanți.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, delegația a fost formată din reprezentanți ai AHK Romania, AmCham Romania, BRCC, CCIFER, Consiliul Investitorilor Străini (FIC), CCIpR și NRCC.

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Dialogul a început cu prezentarea priorităților Guvernului pentru atragerea și stimularea investițiilor și s-a concentrat pe principalele teme economice aflate pe agenda consultărilor.

În topul priorităților subliniate de reprezentanții sectorului privat a fost consolidarea fiscală, element central pentru competitivitatea României. Totodată, aceasta trebuie susținută prin obiective complementare, precum reducerea deficitului bugetar, scăderea inflației și realizarea reformelor structurale.

Liderii organizațiilor de afaceri și reprezentanții Guvernului au discutat și au reconfirmat angajamentele fiscale asumate încă de la preluarea mandatului, precum eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, dar si operaționalizarea schemelor de ajutor de stat din pachetul de relansare economică.

Participanții la consultări au convenit și asupra necesității de a restabili încrederea investitorilor, printr-un cadru de reglementare stabil și priorități clare, care să susțină creșterea fluxului de investiții și a productivității.

Reprezentanții mediului de afaceri au propus și o serie de măsuri sectoriale care să asigure accesul industriei la energie la prețuri competitive, digitalizarea accelerată a serviciilor publice și regândirea mecanismului de colectare a TVA în vederea combaterii evaziunii.

AHK Romania, AmCham Romania, BRCC, CCIFER, Consiliul Investitorilor Străini (FIC), CCIpR și NRCC își reafirmă disponibilitatea de a continua dialogul cu Guvernul și de a contribui cu expertiza mediului de afaceri la identificarea unor soluții concrete pentru dezvoltarea economiei. Deciziile Guvernului trebuie să asigure predictibilitate, stabilitate și condiții echitabile pentru toate companiile care investesc, creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea României.