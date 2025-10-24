Reprezentantul permanent al României la ONU: România rămâne un partener activ și un susținător al eforturilor Organizației pentru un viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți

Ministerul Afacerilor Externe salută bilanțul celor 80 de ani de existență ai ONU, a cărei activitate privește trei domenii principale de acțiune: pacea și securitatea internațională, dezvoltarea și drepturile omului.

Organizația Națiunilor Unite – ONU – împlinește, pe 24 octombrie 2025, 80 de ani de existență. Ziua ONU, sărbătorită anual, aniversează intrarea în vigoare a Cartei ONU, la 24 octombrie 1945, prin ratificarea acestui document de către cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate și majoritatea celor 51 de state semnatare ale documentului (membrii fondatori ai organizației).

„Mă alătur celebrării Zilei Națiunilor Unite, care marchează 80 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei ONU. De aproape 70 de ani, România face parte din această familie globală și reafirm cu mândrie angajamentul nostru față de pace, drepturile omului și dezvoltarea durabilă – valorile care ne unesc pe toți”, a transmis ministrul de externe, Oana Țoiu, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

I join in celebrating United Nations Day — marking 80 years since the UN Charter came into force. For nearly 70 years, Romania has been part of this global family and I proudly reaffirm our commitment to peace, human rights, and sustainable development — the values that unite us… pic.twitter.com/sZOmroKcsZ — Toiu Oana (@oana_toiu) October 24, 2025

Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, MAE amintește că sistemul ONU este alcătuit din șase organe principale, cu propriile structuri subsidiare, precum și dintr-o serie de fonduri, programe, agenții specializate și organizații conexe. În cei 80 de ani de existență, ONU a înregistrat multiple realizări majore, rezultat al acțiunii și cooperării statelor membre, al căror număr a sporit în permanență, ajungând în prezent la 193.

Printre aceste realizări se numără adoptarea a peste 560 de tratate multilaterale din toate domeniile de activitate, cum ar fi drepturile omului, acțiunea umanitară, dezarmarea și protecția mediului.

„Documente precum Declarația Universală a Drepturilor Omului, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă sau Acordul de la Paris privind schimbările climatice sunt, de asemenea, expresia și rezultatul multilateralismului eficient și al vocației universale a ONU. Națiunile Unite au constituit, printre altele, și scena dobândirii de către numeroase țări a independenței naționale, în cadrul procesului de decolonizare, a dezvoltării arhitecturii globale a operațiunilor de pace, sau a coagulării răspunsului comunității internaționale la crizele de mediu. Totodată, organizației globale îi revine în continuare rolul de autoritate normativă în numeroase domenii de activitate”, subliniază MAE în comunicat.

Ministerul evidențiază și contextul internațional actual, despre care spune că reprezintă „o provocare majoră și pentru Organizația Națiunilor Unite”.

„Multilateralismul și ordinea internațională bazată pe norme se află în fața unei crize de încredere, ale cărei cauze sunt exacerbate de factori de diverse naturi, precum amploarea și suprapunerea crizelor globale (îndeosebi de securitate, umanitare și de mediu), unele acțiuni și decizii ale statelor membre care contravin Cartei ONU și dreptului internațional, sau deficitul cronic de finanțare a organizației globale”, mai arată MAE.

În pofida acestuia fapt, spune ministerul, „ONU își păstrează însă relevanța și actualitatea”.

„Un răspuns eficient la problemele globale, care se multiplică și se agravează, nu este posibil prin acțiune unilaterală. ONU este singurul for care, prin legitimitatea conferită de caracterul său universal și prin instrumentele variate de care dispune, poate conduce la răspunsurile adecvate la provocările actuale și de perspectivă. Acesta este, de altfel, și obiectivul pentru care a fost adoptat, în septembrie 2023, Pactul pentru Viitor, împreună cu cele două anexe: Pactul Digital Global și Declarația privind Generațiile Viitoare. În același sens, inițiativa UN80, lansată la începutul acestui an de Secretarul General António Guterres și aflată în curs de negociere și operaționalizare, urmărește adaptarea ONU la contextul actual și de perspectivă și eficientizarea activității acestuia”, continuă MAE.

În încheiere, Ministerul Afacerilor Externe reiterează angajamentul țării noastre față de promovarea multilateralismului, cu ONU în centru.

„România, pentru care anul 2025 marchează împlinirea a 70 de ani de când a devenit membră a Organizației Națiunilor Unite, rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru. România va continua să susțină eforturile pentru adaptarea și reforma organizației, având ca scop îndeplinirea eficace a mandatului acesteia, pe toți pilonii săi de activitate”, conchide MAE.