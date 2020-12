Reprezentantul României la ONU a prezidat Ceremonia de premiere a laureaților Premiului ONU pentru Populație 2020

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, salută anunțul normalizării relațiilor dintre Israel și Maroc, acord mediat de Statele Unite.

„Salut anunțul normalizării relațiilor dintre Israel și Maroc sub auspiciile SUA. Sunt încrezător că acest nou pas va contribui în continuare la pace, securitate și stabilitate în regiunea mai largă MENA (Orientul Mijlociu și Africa de Nord)”, a scris înaltul oficial pe contul personal de Twitter.

I welcome the announcement of the normalization of relations between #Israel 🇮🇱 and #Morocco 🇲🇦 under US auspices. Confident that this new step will further contribute to peace, security and stability in the wider #MENA region

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) December 11, 2020