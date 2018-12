Reprezentantul Suediei la UE ia apărarea României: Să-i dăm o șansă să-şi înceapă preşedinţia înainte de a o critica

România trebuie să aibă şansa de a-şi începe preşedinţia Consiliului UE, înainte de a fi criticată, consideră reprezentantul permanent al Suediei la Uniunea Europeană, Lars Danielsson, în reacţie la îndoielile exprimate de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu privire la capacitatea României de a exercita acest mandat.

”Permiteţi-mi să sugerez cu modestie ca cel puţin să dăm României o şansă să-şi înceapă preşedinţia înainte de a-i evalua capacitatea. În ceea ce priveşte echipa României din Bruxelles, sunt sigur că o va face face minunat!”, a scris Lars Danielsson pe contul său de Twitter.

May I humbly suggest that we at least give RO a chance to start its presidency before we judge their capability. As far as the RO-team in Brussels are concerned I am sure they will do great! https://t.co/F0lNNRQzQo

