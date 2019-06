Reprezentantul TAROM la Bruxelles, noul CEO al companiei. Mădălina Mezei: Preiau cu mândrie, dar mai ales cu responsabilitate, manșa companiei

După ce a investit peste 5 milioane de euro în noi tehnologii, obținând certificare europeană ISO, unul dintre cei mai mari producători de geamuri din Sud-Estul Europei, Transparent Design se pregătește de extinderea activității chiar în inima Uniunii Europene. Î n interviul acordat la întoarcerea de la Conferința despre viitorul industrial al Europei, organizată în marja Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către Reprezentanța Permanentă a României la UE, Marian Nechifor, CEO-ul companiei, a anunțat că a decis ca în acest an să deschidă un birou de lucru la Bruxelles.



CaleaEuropeană: Astăzi, CaleaEuropeană.ro se află la sediul uneia dintre cele mai mari firme de producție de geamuri din sud-estul Europei. Alături de noi se află chiar patronul acestei firme ”Transparent Design”, domnul Marian Nechifor, recent întors de la Bruxelles unde a participat la un eveniment de business. Mulțumim că ne-ați primit astăzi.

Marian Nechifor: În cadrul săptămânii trecute am participat la Bruxelles la o conferință organizată pe politica industrială pe următorii 10 ani și după. A venit la pachet cu ideea Transparent Design de a promova business-ul pe Europa. Dorim în continuare participări în cadrul conferințelor organizate cu prilejul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. A fost o conferință prin care ne-am făcut cunoscuți către anumite organizații, președinții anumitor companii din Europa.

CaleaEuropeană: Cum sunt primiți oamenii de afaceri români? Cum v-ați integrat dumneavoastră în acea atmosferă și cât de relevant este ce se întâmplă aici, la București, unde aveți această fabrică, pentru partenerii dumneavoastră europeni?

M.N.: Am fost primiți cu succes. Nu există vreo diferență, că venim din sud-estul Europei. Vis-a-vis de ce se întâmplă la București, ar trebui văzut și de Uniunea Europeană mai mult. Se întâmplă lucruri bune. Ne dezvoltăm în pași mai rapizi și mai alert decât ei.

Investiții masive în creșterea capacității de producție și a calității

CaleaEuropeană: Cum ați început? Vedem în spate foarte multe utilaje moderne. Cum a început Transparent Design și la ce nivel a ajuns în prezent?

M.N.: Conform unui proverb românesc, de a nu-ți pune ouăle în același coș, în primii ani de business, având ceva cu comerț auto și încă un business pe consultanță publică, am considerat că un business de producție poate fi mult mai trainic decât un business de comerț. Am pus foarte mult suflet în el. Primii pași au fost în ianuarie 2006, prin achiziționarea unor utilaje second din UE. Din păcate pentru noi a venit criza în anii 2008. A fost destul de greu. Nu am încetat să lupt, am crezut foarte mult în afacere, iar în anul 2012-2013, când business-ul a revenit m-am focusat pe investiții foarte mari pe care le-am dus și le duc în continuare. Și în cursul acestui an mai avem aproximativ 1 milion de euro pentru creșterea productivității, a calității și, bineînțeles, pentru a ieși pe piețele europene.

CaleaEuropeană: Ați vorbit de investiții foarte mari. La cât se ridică în total investițiile pe care le-ați făcut aici, la Transparent Design?

M.N.: În acest moment, investițiile făcute la Transparent Design se ridică la aproximativ 5 milioane de euro. Avem și pentru anul următor o investiție de aproximativ 1 milion de euro, tot pentru creșterea capacității de producție și a calității.

CaleaEuropeană: Ați folosit fonduri europene?

M.N.: Nu am reușit să folosesc fonduri europene întrucât, în momentul în care m-am decis să accesez pentru fonduri europene, pe regiune București-Ilfov nu am mai prins ultimul tren. A trebuit să mă împrumut la bănci.

CaleaEuropeană: Intenționați să apelați la astfel de soluții de finanțare în anii următori?

M.N.: Intenționez să apelez la astfel de soluții de finanțare, dar nu știu dacă în proiectele viitoare vor mai fi fonduri europene pe București și pentru orașele dezvoltate din România.

CaleaEuropeană: Ați fost pentru prima dată la Bruxelles, la această întâlnire cu oamenii de afaceri din Uniunea Europeană. Veți continua să faceți astfel de demersuri pentru a vă conecta cu Uninea Europeană?

M.N.: Da, îmi doresc să particip și la următoarele evenimente, drept dovadă am solicitat să fim ținuți la curent cu următoarele conferințe organizate.

CaleaEuropeană: Mulțumesc foarte mult! Alături de noi se află și membrii echipei dumneavoastră. Îl invit pe domnul Adrian Bădici, directorul executiv al companiei. Am vorbit ceva mai devreme cu domnul Nechifor despre amploarea investițiilor de aici, de planurile de dezvoltare. Dincolo de faptul că, într-adevăr, folosiți tehnologii noi și că aveți o producție la scară largă, ce vă diferențiază de alte companii?

Adrian Bădici: Nu numai că sunt noi, sunt și cele mai bune tehnologii de pe piață, de la cele mai bune branduri de utilaje din domeniu, toate de fabricație europeană, oferim certificări europene pentru produseel noastre. Țelul nostru este să urmărim în permanență calitatea produselor livrate sau montate clienților și, în general, îmbunătățim fiecare aspect al părții de producție, relație cu clientul și respect față de muncitorii și angajații din firmă.

CaleaEuropeană: Ce produceți aici?

A.B.: În general, produse din sticlă plană, prelucrări de cant, securizare, laminare, emailare de foarte bună calitate, atât ceramică, cât și organică, decupare, frezare, cam toată gama de prelucrări disponibilă.

CaleaEuropeană: Ce tipuri de beneficiari aveți? Din zona industriei, din zona consumatorilor casnici? La ce se folosesc produsele dumneavoastră?

A.B.: Avem și consumatori industriali, și casnici, din tot spectrul. Ne străduim să ne îndreptăm către industrial, pentru că sunt mai clare lucrurile și produsele de serie pot fi mai bine controlate.

CaleaEuropeană: Mulțumesc! Avem alături de noi și directorul tehnic, cel care se ocupă de instalarea propriu zisă a acestor lucruri, domnul Bogdan Turcu. Toate aceste tehnologii pe care aveți împlică niște produse care trebuiesc duse la beneficiar? Care este rolul dumneavoastră? Cum vă implicați în montarea lor?

Bogdan Turcu: Mergem în locațiile respective. De la prelevarea cotelor, împreună cu arhitecții ce se ocupă de acest proiect, punem în aplicare produsele finite. Folosim cele mai bune materiale, de la partea de feronerie, până la partea de adezivi, de ce necesită aplicării sticlei colorate pe pereți. Se folosesc foarte în mult în tot ceea ce înseamnă clădiri de birouri și ansambluri rezidețiale de lux și încercăm să colaborăm foarte bine cu tot ceea ce înseamnă partea de design a acestora, să ne mulăm după cerințele lor și să le dăm produsul dorit, o calitate foarte bună și un sprijin al nostru către fiecare proiect cu tot ce înseamnă echipe de montaj, logistica de livrări, pentru că mai avem și livrări în astfel de proiecte unde nu facem noi montajul, le face beneficiarul, și încercăm să asigurăm o plajă cât mai mare de produse pentru tot ceea ce cere piața în momentul de față.

CaleaEuropeană: Mergeți doar în București sau mergeți și în țară, și în afara țării?

B.T.: Oriunde este nevoie de noi, ne vom duce fără niciun fel de problemă.

CaleaEuropeană: Ne puteți da câteva exemple de locuri din România unde ați făcut astfel de lucrări?

B.T.: Mai mult parte de office-uri. S-au făcut și la Iași, și la Constanța, și rezidențiale la Constanța. Avem și proiecte în Delta Dunării, un hotel de 5 stele. În București avem ansamblurile de birouri Bluerose, Renault, care este un nou concept în România, Bridge 2, care este un alt ansamblu care cuprinde 3 clădiri de boruri, 2 sunt terminate, începem a treia fază. Campusul, care este un mare proiect de birouri. S-au realizat 2 clădiri, urmează și o a treia. Avem ansambluri rezidențiale în Pipera, Eden Capital, care dezvoltă destul de multe ansambluri rezidențiale de lux, unde lucrăm împreună cu dânșii.

Marian Nechifor: În plus, amenajarea foartor multor mall-uri din țară, precum Satu Mare, Baia Mare, Sibiu, până la cele existente din București: Vitan, Plaza România, Afi.

Clienții occidentali, impresionați de calitatea geamurilor produse la București

CaleaEuropeană: Se întâmplă uneori ca clienții dvs. să vină să vadă ce tehnologii folosiți, cum se produc toate aceste lucruri?

M.N: Se întâmplă și sunt foarte impresionați, dar cei mai impresionați sunt cei din Europa. Se pare că ei au rămas la un nivel de dezvoltare cu 20 ani în urmă și rămân foarte suprinși când intră în fabrica noastră, nu le vine să creadă.

Calea Europeană: Pentru că vorbim despre modul în care vă promovați produsele, o avem alături de noi pe doamna Luana Liciu, director de marketing de la Transparent Design. Am vorbit cu patronul și cu directorii companiei despre cum se produc aceste lucruri, cum ajung la clienți și de cele mai multe ori este rolul dvs. să îi convingeți că ce se întâmplă aici este de calitate și că merită să lucreze cu dvs. Ce feedback primiți de la ei?

Luana Liciu: Noi spunem că foarte bun; mai sunt mici probleme și putem să îmbunătățim, dar la asta lucrăm în fiecare zi.

CaleaEuropeană: Vă ajută ca director de marketing faptul că folosiți tehnologii noi și că aveți personal bine pregătit?

L.L: Este atuul nostru, partea de utilaje și personal calificat. În primul rând din punctul de vedere al termenelor pe care putem să le respectăm, mult mai scurte decât concurența și, bineînțeles, din punct de vedere al calității. Acesta a fost targetul nostru de la început, partea de calitate, nu de cantitate și atunci ne-am axat în continuare pe această linie și am mers, zic eu, cu succes, ținând cont de feedbackul clientului după partea de recepționare și instalare a mărfii.

CaleaEuropeană: Cum aveți de gând să vă duceți către piețele europene? Pentru că în România, am aflat, aveți foarte mulți clienți importanți, zone diverse, de la mall-uri la alte clădiri care au nevoie de serviciile dvs. Intenționați să testați și piața europeană, ați intrat și în alte țări?

L.L: Da, am avut și exporturi și în perioada următoare trebuie să creștem cantitatea lucrurilor exportate tocmai pentru că avem capacitate foarte mare de producție și nu ne facem griji din punct de vedere al calității. Cel mai important lucru atunci când ești pe exporturi este menținerea unui standard înalt și să nu existe probleme cu transportul sau alte cheltuieli și feedback negativ.

M.N: Intenționăm să deschidem anul acesta o reprezentanță Transparent Design la Bruxelles prin a angaja un cetățean belgian care să ne reprezinte. Am considerat că este o așezare destul de ok a Belgiei pentru celelalte țări din jur și sper să o finalizăm în cursul anului acesta.

O treime din producție va merge la export în alte state UE

CaleaEuropeană: Până la acest moment, făcând o comparație cu exporturile românești și cu exporturile pe care le aveți dvs. cam 80% din ce produce România se duce pe piața UE. Dacă ne raportăm la export, care este ținta dvs. în perioada următoare?

M.N: La momentul actual avem un procent destul de mic la export, între 5 și 10%, dar intenționăm să creștem spre un 30-40% tocmai pentru că majoritatea materiei prime este importată din Europa și vrem să ne ducem cu produsele către ei.

CaleaEuropeană: Mulțumesc frumos. Alături de noi, pentru că am vorbit de promovare, se află și directorul pentru promovare de la Transparent Design, doamna Alina Nechifor. Vă veți adapta strategia de promovare în contextul extinderii la Bruxelles?

Alina Nechifor: Momentan încercăm pe mediul online, pentru că este la modă și clienții ne cunosc pe piață și încercăm să facem această promovare și pe piața externă. Avem o firmă cu care colaborăm în acest sens.

CaleaEuropeană: Pentru a putea pătrunde pe acele piețe trebuie întâi să vă faceți cunoscuți. Aceasta ar fi prima provocare. Participarea la târguri de profil sau conferințe de business în Europa vă pot ajuta să vă conectați și, până la urmă, să înțelegeți resorturile. Spuneați mai devreme că tehnologiile pe care le folosiți au standarde europene. Există certificări pentru asta, ce ne puteți spune?

A.N: Toate echipamentele din fabrica noastră sunt importate din cadrul UE, la fel ca materia primă pe care o folosim, suntem certificați ISO, iar toate produsele pe care le folosim au certificări în spate, si de aceea nu cred că va fi o piedică pentru noi să ieșim pe piața UE, care cuprinde 28 țări și 500 milioane de locuitori; este o piață mare pentru noi toți și sper să reușim.

A.N: Bineînțeles, este vorba și despre gama de produse. Pentru că tendința actuală este să se folosească geamuri tot mai mari, achiziționăm utilaje cu care prelucrăm geamuri de până la 5 m. De asemenea, în linia de emailare, facem geamuri emailate ceramic și, nu în ultimul rând, o să achiziționăm cea mai mare imprimantă cu care vom face serigrafie și printuri pe geamuri de până la 6m cu 3m. Va fi cea mai mare linie din România sau chiar Sud-Estul Europei.

CaleaEuropeană: Ne puteți spune câteva cifre legate de numărul de angajați, cifra de afaceri, care să dea cumva relevanță ordinului de mărime la care lucrați aici?

M.N: Numărul de angajați este de aproximativ 60 oameni. Cifra de afaceri a crescut în fiecare an cu un procent de până la 20-30% . Am avut o creștere foarte mare în 2018 față de 2017, cu aproximativ 50% și credem că anul acesta vom depăși cifra de afaceri de pe anul 2018 cu aproximativ 30%.

CaleaEuropeană: Ne vom opri aici de la Transparent Design, o firmă care a crescut, din păcate fără fonduri europene, dar, cine știe, poate perspectivele viitorului o să vă surâdă și în această zonă. O firmă ca multe alte firme din România care oferă calitate și care își dorește să pătrundă pe piața unică, cu 14 mii de miliarde de euro anual, față de 200 miliarde de euro cât produce România, un potențial foarte mare. Se poate și în industria noastră care are, iată, și exemple de succes. Vom reveni la dvs. pentru a vedea ce se întâmplă.