Republica Moldova a primit de la UE 30 milioane de euro, în subvenții și împrumuturi, grație reformelor aduse de guvernul Maia Sandu

Gazoductul Iași-Ungheni va fi complet operațional în primăvara anului 2020, a declarat ministrul de externe Ramona Mănescu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său din Republica Moldova, ministrul Nicu Popescu, relatează Radio Chișinău și Agerpres.

Ramona Mănescu se află miercuri, la Chișinău, pentru o vizită de lucru la invitația șefului diplomației moldovenești, Nicu Popescu. Pe agenda discuțiilor se află subiecte de actualitate ale agendei bilaterale, inclusiv stadiul de realizare a proiectelor prioritare în domeniul energetic, telecomunicațiilor, finanțelor publice și protecției mediului.

„Dacă vorbim de interconectarea energetică, ne referim la gazoductul Iași-Ungheni, ca prim proiect în domeniul energiei. Este relevant pentru noi, pentru că în primăvara anului 2020, acesta va fi operațional sută la sută, care să asigure independența energetică a R. Moldova și ne dorim ca aceasta să fie începutul unei cooperări pe termen lung în domeniul energetic”, a declarat ministrul român de externe.

De asemenea, Nicu Popescu a confirmat stadiul avansat al lucrărilor la gazoductul Iași-Ungheni și și-a exprimat optimismul legat de diversificarea surselor de gaze naturale și totodată de asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.

„La construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău se înregistrează progrese semnificative, care vor fortifica securitatea energetică a Republicii Moldova și care ne vor permite într-un viitor previzibil să intrăm într-o nouă fază istorică în care nu vom mai depinde de o singură sursă de gaz. Am discutat și despre necesitatea de a progresa în construcția mai multor poduri între Republica Moldova și România. Construcția podului de la Ungheni este absolut prioritară și necesitatea de a ajunge la un numitor comun pentru a elimina tarifele pentru roaming”, a declarat Nicu Popescu.

În acest sens, Ramona Mănescu și Nicu Popescu au semnat la Chișinău o foaie de parcurs comună care va aduce Republicii Moldova mai mult sprijin tehnic din partea României. Documentul prevede colaborarea în mai multe domenii, precum interconectare energetică, securitate, infrastructură de transport, cooperare în domeniul finanțelor, agricultură, justiție, educație, în domeniul afacerilor interne.

În același timp, șefa diplomației de la București a declarat că România va continua să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova şi va oferi şi mai multă asistenţă proiectelor implementate în Republica Moldova pentru consolidarea instituţiilor statului şi creşterea condițiilor de viață ale cetăţenilor. Potrivit acesteia, Parteneriatul Strategic cu Republica Moldova construiește un viitor prosper și predictibil.

,,Republica Moldova va avea în continuare în România cel mai sincer şi cel mai angajat partener din regiune şi din Uniunea Europeană”, a spus Mănescu, citată de Agerpres.

Ministrul afacerilor externe a avut o întâlnire și cu premierul Maia Sandu, pe care a asigurat-o că doar ,,un viitor european poate asigura prosperitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi”, potrivit unei postări pe Twitter.

A great pleasure to meet @sandumaiamd in #Chisinau#Romania 🇷🇴 remains fully committed to supporting #RepublicaMoldova 🇲🇩on its #EU path

Only a #European future can ensure prosperity for R. #Moldova and all its citizens!@MAERomania @Diplomacy_RM pic.twitter.com/2zvx98mN64

— Ramona Manescu (@RamonaManescu) October 9, 2019