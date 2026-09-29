Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, i-a transmis Vasile Tofan cancelarului Austriei

REPUBLICA MOLDOVAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Guvernul Republicii Moldova

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a subliniat determinarea țării sale de a avansa în negocierile de aderare la Uniunea Europeană și de a continua reformele, în cadrul unei discuții telefonice purtate luni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker.

Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat că țara este pregătită să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare. Premierul a reiterat angajamentul Guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces.

„A fost o plăcere să discut astăzi cu cancelarul Austriei, Christian Stocker. Austria este un partener important pentru Republica Moldova în parcursul nostru către aderarea la UE. I-am mulțumit pentru sprijinul acordat și am subliniat hotărârea noastră de a continua reformele și de a avansa cu următoarele etape ale negocierilor de aderare. Aștept cu interes să consolidăm parteneriatul nostru în beneficiul ambelor țări”, a scris Vasile Tofan, pe X.

Potrivit unui comunicat al executivului de la Chișinău, cei doi oficiali au discutat și despre dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.

Prim-ministrul Republicii Moldova a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece pentru cooperare economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state, desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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