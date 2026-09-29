Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, i-a transmis Vasile Tofan cancelarului Austriei

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a subliniat determinarea țării sale de a avansa în negocierile de aderare la Uniunea Europeană și de a continua reformele, în cadrul unei discuții telefonice purtate luni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker.

Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat că țara este pregătită să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare. Premierul a reiterat angajamentul Guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces.

„A fost o plăcere să discut astăzi cu cancelarul Austriei, Christian Stocker. Austria este un partener important pentru Republica Moldova în parcursul nostru către aderarea la UE. I-am mulțumit pentru sprijinul acordat și am subliniat hotărârea noastră de a continua reformele și de a avansa cu următoarele etape ale negocierilor de aderare. Aștept cu interes să consolidăm parteneriatul nostru în beneficiul ambelor țări”, a scris Vasile Tofan, pe X.

A pleasure to speak with Austrian Chancellor @_CStocker today. Austria is a valued partner for Moldova as we advance towards EU membership. I thanked him for Austria’s support and underlined our determination to move forward with reforms and the next steps in accession… pic.twitter.com/nrUPebVgpE — Vasile Tofan (@Vasile_Tofan) September 28, 2026

Potrivit unui comunicat al executivului de la Chișinău, cei doi oficiali au discutat și despre dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.

Prim-ministrul Republicii Moldova a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece pentru cooperare economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state, desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții.