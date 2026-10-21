Republica Moldova introduce un mecanism național unic pentru evaluarea medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor tehnologii medicale finanțate din bani publici.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, deciziile privind finanțarea vor avea la bază criterii clare și transparente – dovezi științifice, beneficiul pentru pacient, necesitățile de sănătate și utilizarea eficientă a resurselor publice.

Guvernul a aprobat astăzi, 21 octombrie, la propunerea Ministerului Sănătății, hotărârea cu privire la mecanismul național de evaluare a tehnologiilor medicale (ETM).

„Este un proiect important, pentru că fiecare leu cheltuit în medicină trebuie să contribuie la îmbunătățirea sănătății oamenilor. Cheltuim circa 20 de miliarde de lei prin CNAM, în sistemul de asigurări obligatorii în medicină, dintre care 3 miliarde merg pe medicamente. De aceea, trebuie să luăm cele mai bune decizii despre cum cheltuim banii, așa încât să avem cel mai mare impact pentru sănătatea oamenilor”, a menționat prim-ministrul moldovean Vasile Tofan.

Până acum, deciziile privind compensarea medicamentelor, achizițiile centralizate sau finanțarea tratamentelor prin programe naționale erau luate prin proceduri diferite, fără un mecanism unic care să coreleze beneficiile clinice, costurile, impactul bugetar și necesitățile pacienților.

Noul mecanism va permite evaluarea comparativă a tehnologiilor medicale, ținând cont de eficacitatea și siguranța acestora, gravitatea bolii, existența alternativelor terapeutice, cost-eficacitate și impactul asupra bugetului public. Vor fi luate în considerare și necesitățile medicale neacoperite, inclusiv în cazul pacienților cu boli oncologice, boli rare și alte afecțiuni grave.

„Atunci când decidem să finanțăm un medicament sau o tehnologie medicală din bani publici, întrebarea nu trebuie să fie doar cât costă, ci ce beneficiu real aduce pacientului, cât de sigură și eficientă este și câți oameni putem ajuta cu resursele disponibile. Nu orice tehnologie nouă este automat mai bună, iar un tratament eficient nu trebuie să fie inaccesibil doar pentru că este costisitor. Avem nevoie de decizii bazate pe dovezi, de negocieri responsabile și de reguli echitabile pentru pacienți. Acesta este scopul mecanismului pe care îl introducem”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș.

Procesul va avea etape clar definite. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va recepționa dosarele și va realiza evaluarea tehnică. Rezultatele vor fi examinate și din perspectiva valorii pentru pacient și societate, iar atunci când este necesar vor urma negocieri privind prețul și condițiile de finanțare. Decizia va fi formalizată prin ordin al ministrului Sănătății, urmată de monitorizarea utilizării tehnologiei și a rezultatelor obținute.

O schimbare importantă este valorificarea evaluărilor științifice deja realizate la nivel european sau în alte state. Republica Moldova va putea utiliza aceste rezultate, după verificarea relevanței lor pentru sistemul național, concentrând resursele de evaluare asupra costurilor locale, alternativelor disponibile, numărului de pacienți eligibili și capacității serviciilor medicale.

Totodată, vor putea fi negociate reduceri de preț, acorduri în funcție de numărul pacienților tratați și contracte prin care o parte dintre riscurile financiare sau legate de rezultatele tratamentului sunt asumate de furnizori. Aceste instrumente pot facilita accesul la tratamente inovatoare costisitoare, protejând în același timp fondurile publice.

Pentru pacienți, noul mecanism urmărește decizii mai predictibile și mai echitabile privind accesul la tratamente, iar pentru sistemul de sănătate – utilizarea resurselor acolo unde pot produce beneficii cât mai importante.

Implementarea va fi etapizată. Din 1 ianuarie 2027, mecanismul se va aplica medicamentelor propuse pentru finanțare publică, din 1 ianuarie 2028 tuturor tehnologiilor medicale relevante, iar din 1 ianuarie 2029 va deveni unica modalitate de includere și menținere a tehnologiilor medicale în finanțarea publică. Tehnologiile deja finanțate vor fi reevaluate treptat și vor continua să fie finanțate până la reevaluare, iar tehnologiile medicale esențiale vor beneficia de un regim distinct, pentru a asigura continuitatea accesului pacienților.