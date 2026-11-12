R. Moldova și Irlanda au semnat Acordul privind securitatea socială, garantând drepturile de pensie ale cetățenilor

REPUBLICA MOLDOVA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Government of Ireland - Facebook

Republica Moldova și Irlanda au semnat ieri, 11 noiembrie, la Dublin, Acordul privind securitatea socială. Documentul garantează drepturile de pensie ale cetățenilor care au muncit legal în ambele țări.

Documentul permite cumularea perioadelor de asigurare realizate în Republica Moldova și în Irlanda. Astfel, anii de muncă din ambele state vor fi luați în considerare la stabilirea dreptului la pensie, iar cetățenii își păstrează drepturile pentru care au contribuit, indiferent de țara în care și-au desfășurat activitatea. 

Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația celor două state vor putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensie și indemnizație pentru accidente de muncă sau boli profesionale, precum și de pensie de urmaș. Prevederile acordului vor fi aplicate după ratificarea acestuia de către ambele state.

De acord vor beneficia cei aproximativ 30.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc și muncesc în Irlanda.

Semnarea a avut loc cu ocazia întrevederii Președintei Maia Sandu cu Prim-ministrul Micheál Martin, în ajunul summitului Comunității Politice Europene, găzduit de Irlanda.

Discuțiile au vizat relațiile bilaterale și parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în contextul în care Irlanda deține în acest semestru președinția rotativă a Consiliului UE

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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