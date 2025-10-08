INTERNAȚIONAL
Republica Moldova își redefinește securitatea: Investiții, tehnologie și parteneriate europene pentru o armată mai puternică
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă, relatează Radio Moldova, citat de Agerpres.
Noua Strategie militară pentru perioada 2025-2035, aprobată miercuri de guvernul premierului Dorin Recean, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în 2034, cu o utilizare eficientă și transparentă a fondurilor.
Strategia include 12 domenii prioritare, de la apărare aeriană și război electronic, la sustenabilitate, formarea conducătorilor militari și comunicare strategică.
Ea actualizează documentul din 2018 și a fost elaborată în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și de amenințările hibride din regiune. În strategie se afirmă că războiul din Ucraina a impus o reevaluare profundă a domeniului apărării, menționându-se amenințări concrete precum posibila extindere a agresiunii militare, prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană, atacurile informaționale și cibernetice sau proliferarea armelor și a tehnologiilor militare moderne.
„Strategia definește politici de securitate militară pe termen lung, fiind aliniată cu Strategia securității naționale, cu Strategia națională de apărare, precum și cu tot cadrul normativ în vigoare”, a menționat la ședința guvernului ministrul apărării, Anatolie Nosatîi.
Premierul Dorin Recean a declarat că dezvoltarea armatei naționale este o prioritate a guvernului în pofida criticilor unor politicieni care se opun investițiilor în apărare. El a spus că aceleași persoane „au menținut armata națională în mizerie și dezordine timp de zeci de ani” și că un stat slab din punct de vedere militar devine vulnerabil în fața unui agresor.
„Ei ridică în slăvi Kremlinul, dar uită să spună că acesta cheltuiește 7% din PIB pentru războaie și 32% din buget. Asta înseamnă că fiecare al treilea dolar din bugetul Kremlinului merge să omoare copii, tineri și oameni în Ucraina”, a afirmat Recean, adăugând că guvernul de la Chișinău va continua să „investească în oameni și în armata națională” pentru a consolida securitatea țării.
Strategia reafirmă neutralitatea constituțională a R. Moldova, dar nu exclude cooperarea internațională. Neutralitatea, se precizează în document, „nu înseamnă izolare sau renunțare la autoapărare, ci obligă statul să adopte toate măsurile necesare, inclusiv de ordin militar, pentru a asigura independența și securitatea țării”.
Modelul este similar cu cel din Austria și Irlanda, unde participarea la exerciții și misiuni internaționale este compatibilă cu statutul de neutralitate atât timp cât nu implică alianțe de apărare reciprocă.
Printre cele mai importante direcții de acțiune figurează reorganizarea structurii de forțe, profesionalizarea personalului militar, modernizarea echipamentului și digitalizarea lanțului de comandă. Vor fi dezvoltate capacități de supraveghere și reacție aeriană, sisteme de detectare și recunoaștere (ISTAR), precum și structuri de război cibernetic menite să protejeze infrastructura militară și critică a statului. Armata va trece la un sistem modern de comandă, control și comunicații (C4), iar procesul de instruire va fi aliniat la standardele occidentale.
Potrivit Radio Moldova, strategia aliniază Republica Moldova la arhitectura de securitate și apărare a Uniunii Europene. R. Moldova își propune să participe la misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida UE, ONU și OSCE, dar și să își consolideze parteneriatele strategice cu România, Ucraina și alte state membre UE.
Totodată, documentul prevede dezvoltarea industriei de apărare, modernizarea infrastructurii militare și digitalizarea completă a proceselor de mobilizare și gestiune a rezerviștilor.
Fondurile vor fi direcționate cu prioritate către achiziționarea de echipamente moderne, instruirea militarilor, digitalizare și infrastructură logistică.
Procesul de implementare va avea loc în trei etape: 2025-2027 – investiții în infrastructura de bază și pregătirea personalului; 2028-2031 – achiziții de echipamente moderne și dezvoltarea capacităților proprii de mentenanță; 2032-2035 – atingerea capacității operaționale complete și asigurarea sustenabilității financiare.
Republica Moldova își va baza modernizarea apărării pe asistența externă oferită de UE, România, SUA, NATO și alți parteneri, conform textului.
Republica Moldova are în prezent cea mai mică armată din Europa, cu aproximativ 6.500 de militari activi și echipamente în proporție de 90% de proveniență sovietică. În clasamentul global al puterii militare (Global Firepower), Republica Moldova se află pe locul 134 din 145 de state, iar autoritățile își propun să urce cu cinci poziții până în 2026 și cu zece până în 2034, prin investiții susținute și reforme structurale, conform postului de radio menționat.
INTERNAȚIONAL
Donald Trump i-a „solicitat în mod expres” Turciei să convingă Hamas să negocieze pacea cu Israelul, afirmă Erdogan
Președintele american Donald Trump „i-a solicitat în mod expres” Turciei să îi convingă pe liderii Hamas să negocieze pacea cu Israelul, a declarat miercuri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, informează AFP, potrivit Agerpres.
„În timpul vizitei noastre în SUA și a celei mai recente noastre discuții telefonice (…), el (Donald Trump) a solicitat în mod expres ca noi să ne întâlnim cu Hamas și să-l convingem”, a declarat Erdogan în fața unor jurnaliști turci, potrivit unor declarații ale sale transmise de președinția turcă.
„I-am contactat rapid pe omologii noștri (…), iar Hamas a răspuns că este gata pentru pace și pentru negocieri”, a adăugat președintele Erdogan, amintind că o delegație turcă, condusă de șeful serviciilor de informații al țării, participă la negocierile indirecte în curs de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, între negociatori israelieni și cei ai Hamas.
Săptămâna trecută, Erdogan i-a transmis lui Trump, într-o convorbire telefonică, că Turcia susține eforturile de pace în regiune, însă pentru ca acestea să aibă succes, Israelul trebuie să își oprească atacurile.
„Luptăm de ani de zile pentru a pune capăt băii de sânge din Fâșia Gaza și a asigura securitatea celor oprimați. Am fost în contact cu Hamas de-a lungul întregului proces și suntem în continuare”, a insistat Erdogan.
Citiți și: Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului. În Egipt au început negocierile menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza
Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care parea să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel.
Hamas a afirmat în declarația sa că va elibera toți ostaticii și-a confirmat „disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”. Hamas a acceptat, de asemenea, să predea controlul asupra Fâșiei Gaza unui organism palestinian independent, un punct important în planul de pace.
Planul de pace al SUA pentru Fâșia Gaza, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
INTERNAȚIONAL
Trump și Carney, întâlnire la Casa Albă. Negocieri ”complicate” în privința obținerii unui acord comercial SUA-Canada
Premierul Canadei, Mark Carney, a fost primit marți în Biroul Oval de către președintele american, Donald Trump, în cadrul unei vizite oficiale menite să repornească negocierile comerciale dintre cele două țări. Casa Albă a transmis că întrevederea își propune „consolidarea legăturii istorice dintre Statele Unite și Canada.”
Întâlnirea, care a durat mai bine de o oră, s-a desfășurat într-o atmosferă vizibil mai calmă decât alte reuniuni bilaterale ale președintelui american. Potrivit BBC, partea publică a întrevederii „s-a încheiat fără niciun dezacord public”, fiind considerată „o victoria de către delegația canadiană.”
Strengthening the historic bond between the United States and Canada. 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/anwWpUJlty
— The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025
Atât Trump, cât și Carney au avut un schimb de complimente, semnalând o încercare de detensionare a relațiilor bilaterale. Deși ambele părți par optimiste în privința perspectivelor unu acord „există în mod evident încă obstacole de depășit”, mai notează BBC.
Donald Trump a descris relația dintre cele două țări ca fiind un „conflict natural”, iar negocierile ca fiind „complicate.”
„Cred că vor pleca foarte mulțumiți. Vom trata oamenii în mod echitabil. Vom trata în mod special Canada în mod echitabil”, a declarat președintele Trump, citat de Reuters.
INTERNAȚIONAL
Zelenski acuză Rusia că folosește drone pentru a sabota și destabiliza Europa: „Niciuna dintre acțiunile ei distructive nu va rămâne fără răspuns din partea lumii”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să destabilizeze Europa folosind drone pentru acțiuni de sabotaj și perturbare, informează dpa, preluat de Agerpres.
În mesajul său video de marţi seara, Zelenski a spus că Moscova îşi foloseşte aşa-numita „flotă fantomă” nu doar pentru a finanța războiul prin transport de petrol cu tancuri petroliere, ci şi pentru sabotaj și diverse eforturi de a submina stabilitatea pe întreg continentul european.
„Recentele lansări de drone de pe tancuri petroliere constituie un astfel de exemplu”, a subliniat Zelenski, citând informații ale serviciilor secrete ucrainene.
Informațiile oficiale cu privire la originile dronelor recent reperate în mai multe țări europene, printre care Danemarca și Germania, nu au fost deocamdată confirmate. Rusia a negat orice implicare.
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului Federal de Securitate al Rusiei, a sugerat că forțele ucrainene folosesc chiar ele astfel de drone pentru a provoca și a atrage Europa într-un război contra Rusiei. Ucraina produce și ea drone cu rază lungă de acțiune.
„Împărtășim informațiile pe care le avem cu partenerii noștri și este crucial ca ei să facă pași tangibili ca răspuns la acțiunile Rusiei”, a declarat liderul ucrainean, adăugând că vor exista pe viitor alte reuniuni și negocieri, atât publice, cât și în spatele ușilor închise. El nu a oferit mai multe detalii.
„Rușii trebuie să știe că niciuna dintre acțiunile lor distructive – toate lucrurile josnice pe care ei le fac – nu va rămâne fără un răspuns din partea lumii”, a mai subliniat Zelenski.
Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România. Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord.
