Republica Moldova primește încă 30 milioane de euro asistență macrofinanciară de la UE în urma progreselor pe agenda de reforme

Guvernul Poloniei va trimite ajutoare și provizii medicale în Republica Moldova pentru a sprijini autoritățile de la Chișinău în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, a declarat, miercuri, ministrul român al afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a salutat acest gest din partea autorităților de Varșovia survenit la solicitarea Bucureștiului.

“Salut răspunsul guvernului polon la solicitarea României din cadrul discuției mele cu ministrul de externe Jacek Czaputowicz de a trimite ajutoare medicale în Republica Moldova pentru lupta împotriva crizei COVID-19. Mulțumesc, domnule ministru Czaputowicz pentru deschiderea manifestată și pentru expresia de solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova”, a scris Aurescu, pe Twitter.

I welcome 🇵🇱 Polish Govt response to 🇷🇴 call during my discussions w/FM #Czaputowicz to deliver medical supplies to R.Moldova🇲🇩 for helping it to fight #COVID19 crisis. Thank you FM #Czaputowicz @PolandMFA for your openness & expression of #solidarity w/t/citizens of R.Moldova

