Republica Moldova și Comitetul European al Regiunilor consolidează cooperarea pentru comunități mai puternice și pregătite de aderarea la UE

Reforma administrației publice locale, consolidarea capacității primăriilor și pregătirea comunităților pentru valorificarea oportunităților oferite de aderarea la Uniunea Europeană au fost în centrul primei reuniuni a Comitetului Consultativ Mixt dintre Republica Moldova și Comitetul European al Regiunilor (JCC), desfășurată astăzi la Chișinău.

La deschiderea reuniunii a participat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, alături de reprezentanți ai Guvernului, ai Comitetului European al Regiunilor, ai autorităților publice locale și regionale și ai partenerilor de dezvoltare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că autoritățile locale puternice, cu echipe eficiente, resurse suficiente și instrumentele necesare, sunt esențiale pentru dezvoltarea comunităților și pentru transformarea oportunităților integrării europene în îmbunătățiri concrete pentru cetățeni. „Nu facem reforma de dragul reformei. O facem pentru a obține rezultate care să le ofere oamenilor încredere deopotrivă în prezentul și viitorul comunităților în care trăiesc sau în care ne dorim să revină”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a apreciat efortul primarilor și al reprezentanților autorităților locale implicați în procesul de amalgamare voluntară și a reiterat angajamentul de a sprijini dezvoltarea localităților, astfel încât resursele să fie direcționate spre prioritățile comunităților – acces la apă și canalizare, drumuri mai bune și servicii publice mai calitative.

Consolidarea capacității administrațiilor locale este esențială și pentru valorificarea oportunităților oferite de aderarea la Uniunea Europeană, subliniază Guvernul în comunicat.

În prezent, prin cinci programe europene sunt implementate peste 192 de proiecte, în valoare de aproape 41 de milioane de euro, iar 79 de autorități publice locale sunt beneficiare directe.

În cadrul sesiunii dedicate procesului de aderare la Uniunea Europeană, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a evidențiat rolul important al autorităților locale în pregătirea Republicii Moldova pentru a deveni stat membru al UE. „Pentru cetățeni, integrarea europeană va fi măsurată, în cele din urmă, prin ceea ce se schimbă în comunitățile lor: calitatea serviciilor publice, drumuri și transport mai bune, apă mai curată, gestionarea mai bună a deșeurilor, mai multe servicii digitale, noi oportunități pentru afaceri și locuri de muncă și, în cele din urmă, o calitate mai bună a vieții. Autoritățile locale nu sunt pur și simplu beneficiare ale integrării europene. Ele sunt actori ai procesului de aderare”, a menționat Viceprim-ministra Gherasimov.

O parte importantă a reuniunii a fost dedicată reformei administrației publice locale. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a menționat că 561 de primării, sau 63% din total, au adoptat deja decizii finale privind amalgamarea voluntară, iar următoarea etapă va viza consolidarea noilor administrații, inclusiv prin servicii integrate și digitalizate, personal calificat și o capacitate mai bună de a atrage investiții și fonduri europene.

„Miza reformei este ca primăriile să devină mai puternice, capabile să atragă resurse, să elaboreze noi proiecte și să le implementeze. Tot ce facem pornește de la interesele cetățenilor. Trebuie să avem curajul să purtăm discuțiile dificile, să mergem în comunități și să explicăm oamenilor această reformă”, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Guvernul de la Chișinău subliniază că va continua să sprijine comunitățile în proces de consolidare a administrațiilor prin stimulente financiare și măsuri de întărire a capacității administrative, astfel încât noile primării să devină centre de dezvoltare pentru comunitățile lor.

Participanții au discutat, de asemenea, experiența statelor membre ale UE și a altor țări partenere în reforma administrației publice, precum și soluțiile care pot fi valorificate în Republica Moldova pentru consolidarea democrației locale și a capacității administrative și financiare a autorităților publice locale.

Comitetul Consultativ Mixt dintre Republica Moldova și Comitetul European al Regiunilor creează un cadru permanent de dialog și cooperare între autoritățile locale și regionale din Republica Moldova și cele din UE.

Platforma va facilita schimbul de experiență și bune practici, va contribui la consolidarea capacității administrațiilor locale de a implementa politicile europene și va asigura reprezentarea vocii comunităților din Republica Moldova în dialogul european.