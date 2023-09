Republica Moldova și SUA au încheiat un parteneriat în vederea combaterii dezinformării și a informațiilor manipulatorii

Aflată la New York, la invitația secretarului general al ONU, pentru a participa la lucrările celei de-a 78-a Adunări Generale a Națiunilor Unite, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a primit luni Premiul “Freedom Fighter” 2023 din partea think tank-ului Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, premiul a fost acordat în semn de “recunoaștere a angajamentului cetățenilor Republicii Moldova pentru democrație și valorile lumii libere”.

În discursul său, președinta R. Moldova subliniat determinarea țării sale de a face față provocărilor, printre care și impactul războiului din Ucraina și amenințările hibride la adresa Moldovei.

“Sunt onorată să primesc premiul Freedom Fighter Award 2023 din partea CEPA, un semn de recunoaștere a angajamentului Moldovei față de democrație și lumea liberă. În fața unor provocări precum invazia Rusiei în Ucraina și asaltul hibrid împotriva Moldovei, rămânem rezilienți. Vă mulțumim că ați văzut reziliența noastră”, a spus Maia Sandu.

Honored to receive the Freedom Fighter Award 2023 from @CEPA, a nod to Moldova’s commitment to democracy and the free world.

In the face of challenges like Russia’s invasion of Ukraine and hybrid assault against Moldova, we remain resilient. Thank you for seeing our resilience. pic.twitter.com/IJkFYkrDUd

— Maia Sandu (@sandumaiamd) September 18, 2023