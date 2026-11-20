Republica Moldova și Ucraina au obținut vineri, 20 noiembrie, acordul reprezentanților permanenți ai celor 27 de state membre pentru avansarea către deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, după ce Ungaria și-a retras veto-ul, informează IPN, preluat de Agerpres.

Deschiderea oficială va avea loc în cadrul unor conferințe interguvernamentale.

Potrivit presei ucrainene, care citează surse diplomatice europene, Comitetul Reprezentanților Permanenți ai statelor membre (Coreper) a aprobat rezultatele screeningului – examinarea compatibilității legislației naționale cu normele UE – pentru clusterele 4 și 5 ale ambelor țări. Budapesta blocase în repetate rânduri această etapă.

Cele două grupuri de capitole vizează „Agenda verde și conectivitate durabilă” și „Resurse naturale, agricultură și coeziune”. Acestea includ domenii precum transporturile, energia, mediul, agricultura, pescuitul și politica regională.

Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că președinția irlandeză a Consiliului UE a invitat Republica Moldova să își prezinte pozițiile de negociere pentru cele două clustere, relatează Moldova 1.

Ulterior, cele 27 de state membre trebuie să convină asupra pozițiilor comune ale Uniunii, necesare pentru deschiderea formală a negocierilor în aceste domenii.

Aprobarea pozițiilor europene necesită unanimitate. După finalizarea procedurilor, vor putea fi organizate conferințele interguvernamentale UE–Republica Moldova și UE–Ucraina, la care ultimele două clustere vor fi deschise oficial.

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024. Până în prezent, au fost deschise patru dintre cele șase grupuri de capitole: „Valori fundamentale”, „Relații externe”, „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Deschiderea tuturor clusterelor nu echivalează cu finalizarea negocierilor, cele două țări fiind nevoite să îndeplinească cerințele de aderare, iar închiderea capitolelor presupune noi acorduri ale statelor membre.