Republica Moldova: Socialiștii, aflați la guvernare, au depus o moțiune de cenzură împotriva executivului condus de Maia Sandu

Socialiştii din Republica Moldova, aflați la guvernare, au înaintat o moţiune de cenzură împotriva executivului condus de Maia Sandu, pe motiv că proiectul privind legea procuraturii propus de actualul guvern ar fi neconstituţional şi ar contraveni normelor internaţionale, informează Radio Chişinău şi Agora.md, scrie Agerpres.

Preşedinta Parlamentului Zinaida Greceanîi i-a solicitat Comisiei juridice ca în decurs de trei zile sa examineze moţiunea şi să convoace şedinţa Biroului permanent pentru a stabili data examinării moţiunii în plenul Parlamentului.

Deputatul PSRM Vasile Bolea, care anterior declara ca formaţiunea sa ar putea accepta votarea legii respective de către Parlament, a declarat vineri că fracţiunea PSRM a decis să nu admită acest scenariu, din mai multe motive, printre care şi acela că acest proiect de lege ar fi neconstituţional.

Premierul Maia Sandu a prezentat vineri proiectul privind legea procuraturii.

“Curăţarea justiţiei rămâne scopul numărul unu al activităţii noastre. Pentru asta avem nevoie de justiţie independentă, funcţională şi adevărată. Reforma justiţiei nu este moftul meu, e promisiunea pe care am făcut-o oamenilor. Oamenii cer dreptate. (…) Da, am făcut anumite compromisuri pentru obiectivul principal: o procuratură independentă. Moldova a trecut prin mai multe reforme ale justiţiei: au fost create multiple structuri care trebuiau să apere justiţia de tentative de acaparare. Funcţia de procuror a fost tranzacţionată pe sub masă de către partide. Îmi asum răspunderea politică pentru identificarea candidaţilor la funcţia de procuror general. Voi identifica şi verifica personal oameni integri’, a declarat Maia Sandu în Parlament.

Premierul Maia Sandu a ieşit în faţa oamenilor pentru a le mulţumi că au venit să sprijine guvernul.

Mesaje de sprijin au venit și din partea ambasadorilor Statelor Unite și României la Chișinău.

Ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă, a anunţat că ”România susţine eforturile prim-ministrului Maia Sandu şi ale coaliţiei de guvernare pentru a depăşi actualul impas politic”.

”Statele Unite susțin eforturile Prim Ministrului Sandu, Președintelui Dodon și coaliției de guvernare pentru depășirea impasului politic curent. Reformele vitale dezvoltării democratice ale Republicii Moldova au fost deja amânate prea mult”, a transmis și ambasadorul american Derek Hogan.

PSRM și Blocul ACUM au format în luna iunie un guvern pentru a evita dizolvarea Parlamentului susținută de Partidul Democrat condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc și premierul de atunci Pavel Filip. După o perioadă de dualitate la putere, în care atât PDM, cât și coaliția ACUM-PSRM, au revendicat guvernarea, democrații lui Pavel Filip au cedat puterea.