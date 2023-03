Republica Moldova speră să semneze până la sfârșitul anului începerea negocierilor de aderare la UE, afirmă ministrul de externe, Nicu Popescu

Premierii Republicii Moldova, Ucrainei, Poloniei, țărilor baltice și ai altor două țări europene – Cehia și Slovacia – au semnat o scrisoare deschisă prin care îndeamnă marile companii în domeniul IT să acționeze împotriva manipulării și interferențelor informaționale străine, inclusiv a campaniilor de dezinformare care subminează pacea și stabilitatea în Europa.

Apelul Chișinăului vine în contextul participării la cel de-al doilea Summit pentru Democrație, găzduit de președintele SUA, Joe Biden, și la care va participa, astăzi, cu un discurs, președinta Maia Sandu, informează Guvernul moldovean.

Scrisoarea adresată companiilor internaționale solicită acestora să fie mai vigilente și să reziste să fie folosite ca mijloc de promovare a obiectivelor maligne. Semnatarii subliniază importanța cooperării și a angajării cu o gamă largă de părți interesate – guverne, societate civilă, experți și mediul academic – pentru a asigura un răspuns eficient al întregii societăți la dezinformare.

Documentul subliniază că guvernele semnatare au constatat că dezinformarea este desfășurată pentru a destabiliza țările, a slăbi democrațiile și, în cazul statelor aspirante pentru aderare la UE, să deraieze procesele de transformare și modernizare.

Pentru a soluționa aceste probleme, scrisoarea propune mai multe acțiuni concrete. Acestea includ utilizarea algoritmilor care prioritizează acuratețea și veridicitatea informațiilor partajate, politici de moderare mai clare și reguli mai stricte pentru conținuturile plătite de către utilizatori verificați.

”Acesta este un apel la acțiune, deoarece manipularea și interferența malignă străină, inclusiv campaniile de dezinformare reprezintă o amenințare la adresa democrației, a stabilității și a securității noastre naționale. Marile companii de tehnologie au puterea de a fi aliați vitali în efortul nostru comun de a combate atacurile informaționale ostile împotriva democrațiilor și a ordinii internaționale bazate pe reguli.”, spun prim-miniștrii Estoniei, Poloniei, Letoniei, Cehiei, Lituaniei, Republicii Moldova, Slovacia și Ucrainei.

In an open letter by eight European leaders to #bigtech companies, we stress the urgent need to take more efficient steps against disinformation.

Social media should not be used to destabilise democracies. Tech platforms also have a responsibility to make sure it doesn’t happen. pic.twitter.com/2uLxKPXSkP

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 29, 2023