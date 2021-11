Republica Moldova trimite o nouă echipă de medici în Iași: E o onoare să putem ajuta România

Președinții Consiliului European și Comisiei Europene au avut sâmbătă, de la summitul G20, convorbiri telefonice cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe tema problemelor aprovizionării cu gaze, Chișinăul solicitând anterior sprijin european.

“Am discutat la telefon cu președinta Maia Sandu în marja G20 pentru a primi ultimele informații cu privire la situația energetică din Moldova“, a scris Charles Michel, președintele Consiliului European, pe Twitter.

Call with President @sandumaiamd in the margins of @g20org to get the latest update on the energy situation in Moldova 🇲🇩 pic.twitter.com/wt3fQYU67Y — Charles Michel (@eucopresident) October 30, 2021

De cealaltă parte, președinta Maia Sandu a comunicat că a avut convorbiri telefonice atât cu președintele Consiliului European, cât și cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ea a precizat că i-a mulțumit lui Charles Michel pentru “pentru sprijinul și asistența neprețuite oferite de partenerii noștri europeni în timpul acestei crize a gazului”.

“Diversificarea aprovizionării cu energie este esențială pentru ca Moldova să devină mai rezistentă în anii următori“, a scris ea, pe Twitter.

Thanked today @eucopresident Charles Michel for the invaluable support & assistance provided by our European partners during this #gascrisis. Diversification of energy supply is key for #Moldova to become more resilient in the years to come. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 30, 2021

Într-un mesaj separat, Maia Sandu a indicat că a discutat cu Ursula von der Leyen depsre evoluțiile crizei gazului în Republica Moldova, subliniind că așteaptă să consolideze cooperarea energetică cu UE.

Had a good exchange with President @vonderleyen on the latest #gascrisis developments in #Moldova.I thanked @EU_Commission President for the significant support and expertise provided by the #EU in the past few months. Looking forward to strengthen cooperation on energy with #EU. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 30, 2021

Convorbirile lui Sandu cu liderii UE au avut loc după ce vineri gigantul rus Gazprom şi Republica Moldova au anunţat prelungirea cu cinci ani a unui acord de livrare a gazului rusesc către Chişinău, care se confruntă cu penurii şi reproşează Moscovei că a crescut preţurile.

Comisia Europeană va acorda un sprijin financiar de 60 de milioane de euro pentru Republica Moldova să facă față problemei aprovizionării cu gaze, a anunțat miercuri șefa instituției europene, Ursula von der Leyen, după o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, și o convorbire telefonică prealabilă cu Maia Sandu.

Întrevederea a avut loc în contextul în care Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat joi cea de-a șasea reuniune a Consiliului de asociere, întâlnirea având loc în contextul crizei acute a aprovizionării cu gaze naturale în Moldova, UE reafirmând angajamentul ferm de a consolida asocierea politică și de a aprofunda integrarea economică a Republicii Moldova.

În acest cadru, șeful diplomației UE, Josep Borrell, a avertizat că gazele naturale sunt utilizate ca “armă geopolitică” împotriva Republicii Moldova.