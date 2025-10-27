Retailerii europeni solicită o aplicare mai strictă a normelor UE și naționale împotriva concurenței neloiale din țările terțe

EuroCommerce, organizația care reprezintă vocea comercianților cu amănuntul și angro din Europa, a prezentat astăzi un set de recomandări juridice menite să consolideze aplicarea legislației europene pentru a asigura concurență loială pe piața unică.

Potrivit unui comunicat, inițiativa vine pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de numărul tot mai mare de colete individuale care intră în Uniunea Europeană, de impactul semnificativ al comercianților și platformelor din țări terțe care nu respectă normele asupra siguranței consumatorilor și asupra competitivității sectorului european de retail.

„Astăzi, EuroCommerce a lansat recomandările sale juridice pentru a susține condiții de concurență echitabile în retailul european. Este o lectură esențială pentru factorii de decizie din UE, întrucât sectorul nostru suferă enorm din cauza concurenței neloiale venite din partea comercianților și platformelor din țări terțe. Această situație pune în pericol și siguranța consumatorilor, subminând în același timp competitivitatea retailerilor europeni”, a declarat Christel Delberghe, directorul general al EuroCommerce.

Recomandările se bazează pe campania #Compliance4All, lansată de EuroCommerce în octombrie 2024, care pledează pentru o aplicare mai strictă a normelor existente și o coordonare mai eficientă între autoritățile competente la nivel european și național, dar și între diferitele domenii de aplicare — precum legislația privind produsele, protecția consumatorilor, mediul, domeniul digital, protecția datelor, fiscalitatea și taxele vamale.

Documentul publicat recent include propuneri legislative concrete pentru a contribui la o aplicare eficientă a normelor UE în rândul tuturor actorilor de pe piață, indiferent de locul în care sunt stabiliți.ă

EuroCommerce subliniază, de asemenea, necesitatea consolidării aplicării regulilor privind protecția consumatorilor în contextul viitoarei revizuiri a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor (CPC).

Împreună cu BEUC și BusinessEurope, organizația a cerut o revizuire rapidă a acestui cadru legislativ. Deși procesul de revizuire nu a fost inclus în Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2026, EuroCommerce se așteaptă ca Executivul european să demareze evaluarea în conformitate cu așteptările mediului de afaceri și ale consumatorilor.

„Factorii de decizie europeni trebuie să se întrebe cum își doresc să arate sectorul de retail european în 2030. Fără acțiuni hotărâte, majoritatea consumatorilor europeni își vor achiziționa produsele online de la operatori care acordă puțină atenție siguranței sau sustenabilității. Concurența neloială amenință, de asemenea, comerțul tradițional și vitalitatea orașelor noastre. Facem apel la decidenții europeni să ia în considerare recomandările noastre și să acționeze acum”, a adăugat Christel Delberghe.

Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate, a atras atenția Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO). Organizația a semnalat pericolul reprezentat de volumul tot mai mare de produse neconforme introduse pe Piața Unică de către vânzători din state terțe, în special din Asia, care nu respectă legislația privind protecția consumatorilor sau comit evaziune fiscală, precum și necesitatea unor măsuri ferme din partea autorităților pentru a stopa aceste fenomene.

ARMO atrage atenția că România riscă să devină „o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici” dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro