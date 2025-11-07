SĂNĂTATE
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
Comisia Europeană a lansat oficial Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate (EUnetCCC) în cadrul primei sale reuniuni anuale, care a avut loc la CNIT Forest, Paris La Defense, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul a reunit peste 1.000 de părți interesate, printre care factori de decizie naționali și europeni, medici, cercetători și reprezentanți ai pacienților.
11 țări au nominalizat 33 de centre oncologice candidate pentru procesul de certificare europeană. Prima serie de candidaturi include 14 centre în Spania, 4 în Franța, 4 în Belgia, 3 în Lituania, 2 în Norvegia și câte unul în Bulgaria, România, Cipru, Republica Cehă, Luxemburg și Malta. Alte două serii vor urma în perioada 2026-2027, cu scopul de a construi o rețea de 100 de centre certificate care să deservească aproape 500 de milioane de europeni din 31 de țări până în 2028.
Prezent la eveniment, în cadrul panelului „De la viziune la standarde: definirea conceptului EUCCCs și certificarea europeană”, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, coordonatorul Centrului de Competență în Domeniul Cancerului din România, a subliniat importanța cooperării și a standardizării la nivel european în lupta împotriva cancerului.
„Rețeaua europeană a centrelor oncologice integrate (EUnetCCC) ar putea fi acel pas decisiv pentru Europa în combaterea cancerului. Certificarea europeană pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca ne poate ridica la un nivel superior, mai bun și mai stabil. (…) Nu am parcurs singuri acest drum. Am colaborat, am învățat, și acum este momentul potrivit pentru a împărtăși experiențele noastre cu toți partenerii din Europa. Avem nevoie de standardizare, pentru că în toate țările există diferențe, dar și aceeași nevoie de control al calității. Ceea ce va aduce noua rețea europeană este tocmai acest control riguros, o evaluare comparativă corectă și un spațiu comun pentru colectarea datelor și analiza performanțelor. Numai așa vom putea înțelege de ce uneori există diferențe și cum putem progresa împreună”, a declarat prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, la Paris, într-o intervenție transmisă exclusiv pentru CaleaEuropeana.ro
Lansată ca acțiune comună în cadrul programului EU4Health, EUnetCCC își propune să conecteze 100 de centre oncologice integrate din întreaga Europă până în 2028, asigurând accesul a 90% dintre pacienții eligibili la îngrijiri de înaltă calitate, consolidând în același timp cercetarea și educația.
Cu un buget total de 112 milioane de euro, din care 90 de milioane de euro reprezintă cofinanțare europeană, aceasta este cea mai mare inițiativă în domeniul sănătății susținută vreodată de Comisia Europeană. Unul dintre obiectivele principale este crearea unei rețele europene durabile de centre oncologice integrate (CCC) – centre de referință care integrează îngrijiri oncologice, cercetare și educație de înaltă calitate.
Rețeaua va servi ca infrastructură strategică pentru a sprijini statele membre în consolidarea sistemelor naționale de oncologie, reducerea inegalităților și furnizarea de îngrijiri oncologice de înaltă calitate, bazate pe inovare.
„EUnetCCC este o acțiune comună crucială a UE pentru sănătate, gestionată de HaDEA, care va aduce beneficii cetățenilor europeni prin îmbunătățirea diagnosticării, a opțiunilor de tratament și a îngrijirii. Colaborarea transeuropeană și schimbul de bune practici peste granițe vor conduce la consolidarea sistemelor naționale de combatere a cancerului. În plus, această acțiune comună va asigura un acces mai bun și mai echitabil la tratament în întreaga UE, întruchipând un adevărat spirit de solidaritate europeană”, a precizat Marina Zanchi, directorul Agenției Executive Europene pentru Sănătate și Digital (HaDEA).
ROMÂNIA
ADR: Peste 200 de spitale din România se vor digitaliza complet cu ajutorul finanțării europene din PNRR
Peste 200 de spitale din România vor intra într-un amplu proces de digitalizare completă, beneficiind de interoperabilitate și soluții de inteligență artificială dedicate fluxurilor clinice, totul fiind posibil cu ajutorul finanțării europene, mai exact prin Programul Național de Transformare Digitală a Sănătății, finanțat din PNRR, anunță Autoritatea pentru Digitalizarea României.
„Sănătatea digitală nu mai este o temă de viitor, ci o realitate prezentă, iar România face pași concreți spre un sistem medical modern și sigur. Inteligența artificială în sănătate nu înseamnă doar algoritmi, ci o fundație solidă de guvernanță, date curate și încredere între instituții. Totul pentru binele oamenilor”, a transmis ADR.
De asemenea, Comitetul Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României sprijină transformarea digitală a domeniului medical, construită pe trei piloni esențiali:
- Infrastructura comună – Cloudul Privat Guvernamental și platformele de date medicale.
- Interoperabilitatea – standarde HL7 FHIR, cadre eHealth și dosarul electronic al pacientului.
- Încrederea – aplicarea normelor AI Act, GDPR și auditarea algoritmilor medicali.
ROMÂNIA
Ministrul Alexandru Rogobete a prezentat, la Health EU Summit, direcțiile strategice pentru dezvoltarea sănătății din România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat marți la Health EU Summit, organizat în cadrul inițiativei Europa Connect — un eveniment care reunește decidenți europeni, experți, reprezentanți ai sistemului medical, ai industriei și ai societății civile pentru a discuta despre viitorul politicilor europene de sănătate.
„Am fost onorat să particip alături de vicepreședintele Parlamentului European, colegul și prietenul meu Victor Negrescu, și de președintele Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European, Adam Jarubas”, a declarat Alexandru Rogobete.
În cadrul întâlnirii, ministrul a prezentat direcțiile strategice pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Acestea vizează continuarea investițiilor în infrastructura medicală prin utilizarea fondurilor europene și crearea Fondului pentru Inovație la nivelul Ministerului Sănătății, care să asigure un acces mai rapid la medicamente și terapii noi.
De asemenea, Alexandru Rogobete a subliniat importanța extinderii procesului de digitalizare și a interconectării sistemului românesc cu platformele europene.
Totodată, acesta a menționat necesitatea realizării de investiții concrete în programe de screening și prevenție pentru bolile cardiovasculare, oncologice, diabet, nutriție, boli rare și sănătate mintală.
„Prin cooperare, inovație și solidaritate, putem construi o veritabilă Uniune Europeană a Sănătății — mai echitabilă, mai digitală și mai aproape de oameni”, a precizat ministrul Sănătății.
ROMÂNIA
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) a organizat Forumul Inovației în Sănătate 2025, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, evenimentul a reunit oficiali guvernamentali, lideri ai asociațiilor de pacienți, membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai industriei și comunității medicale, și reprezentanți EFPIA, într-un schimb de idei orientat spre politici publice eficiente și soluții aplicate.
Evenimentul vine într-un context în care „România are atât o nevoie obiectivă de a asigura standardul european de tratament pacienților săi, cât și o fereastră strategică de oportunitate de a se afirma ca actor competitiv în ecosistemul european de sănătate și al științelor vieții”.
„Pentru ca oportunitatea să fie valorificată și nevoia să fie îndeplinită, sunt necesare măsuri care accelerează accesul la medicamente inovatoare, investiții consistente în cercetare-dezvoltare și parteneriate robuste între autorități, pacienți și industrie. Toate acestea trebuie dezvoltate într-un cadru care asigură efectiv standardul european de tratament. Implementate coerent, aceste direcții reduc timpii de așteptare pentru tratamente moderne de la ani la luni, cresc calitatea vieții pacienților și generează efecte economice pozitive”, evidențiază ARPIM în sursa amintită mai sus.
Parteneriat pentru pacienți
Un moment cheie al evenimentului l-a reprezentat semnarea unui Memorandum de colaborare între principalele organizații de pacienți din România, Ministerul Sănătății și ARPIM.
Documentul marchează un pas esențial spre constituirea unei voci și a unei abordări comune a politicilor de sănătate, orientată către accesul rapid la terapii inovatoare și susținerea unui cadru legislativ care plasează pacientul în centrul deciziei.
„Doar prin dialog și politici publice favorabile accesului mai rapid la inovație, România poate construi un sistem de sănătate modern, predictibil și centrat pe pacient, transformând potențialul industriei farmaceutice într-un avantaj competitiv regional”, este subliniat în comunicat.
România rămâne în urma Europei: acces întârziat la standardul european de tratament
Deși progresele medicale la nivel global sunt tot mai accelerate, România înregistrează unele dintre cele mai mari întârzieri din Uniunea Europeană în privința accesului la medicamente inovatoare, semnalează sursa citată mai sus.
„Europa a lansat o strategie clară pentru a deveni lider global în științele vieții până în 2030, iar pentru România aceasta este oportunitatea de a intra în normalitatea accesului la standardele europene de tratament – o chestiune de echitate și de respect al dreptului la viață și al ocrotirii sănătății. Prin asigurarea unei finanțări adecvate pentru inovație se poate debloca accesul celor 170 de indicații, dintre care 94 fără alternativă terapeutică pe care pacienții români le așteaptă, pe unele dintre acestea de mai bine de 2 ani”, a declarat Dr. Radu Rășinar, președintele ARPIM.
Potrivit datelor prezentate în timpul Forumului, timpul mediu de la aprobarea europeană până la compensarea în România este de 828 de zile, comparativ cu 578 de zile media europeană – o diferență care, în multe cazuri, înseamnă ani pierduți din viața pacienților.
Așadar, lipsa alternativelor terapeutice poate duce la spitalizări multiple, complicații ireversibile ale bolii sau chiar la pierderea vieții.
Valoarea inovației: tratamente moderne, economii la buget și vieți salvate
„Inovația salvează vieți, însă accesul la tratament trebuie asigurat la timp”, subliniază ARPIM în comunicat.
În Uniunea Europeană, accesul rapid la inovație este un indicator de performanță al sistemelor de sănătate. România are nevoie de proceduri simplificate de evaluare a noilor medicamente, finanțare sustenabilă și predictibilitate legislativă, pentru a asigura acces rapid și echitabil la tratamente inovatoare.
Diagnosticul și tratamentul precoce al pacienților, în conformitate cu ghidurile europene, pot contribui semnificativ la economii în bugetul de sănătate.
Doar în cazul unor afecțiuni precum insuficiența cardiacă sau boala cronică de rinichi, economiile pot ajunge la 75 de milioane de euro anual.
Potrivit sursei citate, „aceste măsuri pot crește semnificativ speranța și calitatea vieții pentru mii de pacienți români”.
Industria farmaceutică: motor de dezvoltare socială și economică, un sector strategic al economiei Uniunii Europene
ARPIM subliniază în comunicat că „România are astăzi o șansă reală de a-și repoziționa sistemul de sănătate, nu doar ca domeniu cu impact social, ci ca pilon strategic de competitivitate și dezvoltare economică”.
Pentru ca această direcție să devină realitate, ARPIM propune „lansarea unui program național dedicat stimulării investițiilor în industria farmaceutică – ca element cheie al sectorului științelor vieții – menit să atragă investiții în domenii precum studiile clinice și digitalizarea sistemului de sănătate, stimularea producției locale de medicamente inovatoare”.
„Experiența altor state europene arată că politicile publice dedicate stimulării investițiilor în industria farmaceutică pot genera beneficii majore, atât pentru economie, cât și pentru pacienți. Spania este un exemplu relevant, unde un program guvernamental similar a condus la investiții în studii clinice din partea industriei de peste 800 milioane de euro și la dezvoltarea unei infrastructuri medicale moderne”, continuă Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamene.
„Fiecare investiție în cercetare și dezvoltare aduce speranță și soluții pentru pacienții care se confruntă cu boli grave. România are o oportunitate reală de a-și transforma întârzierea într-un avantaj competitiv. Predictibilitatea fiscală, parteneriatele public–privat și integrarea în strategii de dezvoltare națională pot transforma industria farmaceutică inovatoare într-un motor real de creștere economică și modernizare a sistemului de sănătate. Modelul oferit de Spania demonstrează că o abordare strategică și predictibilă poate transforma sectorul farmaceutic într-un catalizator pentru competitivitate, inovație și acces rapid la tratamente”, a declarat Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.
Cu o contribuție de aproape 5% la PIB, peste 6 miliarde de lei la bugetul de stat și zeci de mii de locuri de muncă susținute, acest sector joacă un rol vital în dezvoltarea țării.
Comparativ cu alte industrii-cheie, industria farmaceutică este cu 37,3% mai productivă decât industria telecomunicațiilor și cu 28,2% peste cea a serviciilor financiare, la nivel european.
„România are, azi, oportunitatea de a deveni un hub regional de inovație și un model de bună practică în domeniul științelor vieții, cu condiția să valorifice la maximum potențialul industriei farmaceutice inovatoare”, conchide ARPIM comunicatul.
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris."Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului", afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
