Rețeaua globală a parlamentarilor OCDE s-a reunit la Paris. Luca Niculescu: România, exemplu de „bună practică” între țările candidate

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in2 min.
© Luca Niculescu/Facebook

România participă săptămâna aceasta la reuniunea rețelei globale a parlamentarilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care are loc la Paris, a transmis pe Facebook Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

„Alături de delegația Parlamentului României, care reprezintă țara noastră în aceste lucrări. O delegație foarte activă, cu intervenții consistente pe temele de pe agendă și o implicare reală în dialogul privind rolul parlamentelor în dezbaterea politicilor OCDE”, a transmis Niculescu.

El a arătat că România este adesea menționată ca exemplu de „bună practică” în rândul țărilor candidate la OCDE, datorită comisiei speciale create în Parlament pentru sprijinirea aderării la organizație, care reunește membri din toate partidele politice.

Reuniunea plenară a rețelei globale a parlamentarilor OCDE a fost deschisă de secretarul general al organizației, Mathias Cormann, și reunește parlamentari din întreaga lume pentru a discuta analizele și datele OCDE care pot sprijini politici publice cu rezultate mai bune pentru cetățeni.

Întâlnirea anuală le oferă participanților posibilitatea de a face schimb de expertiză și de a colabora pe teme precum economia globală, politica industrială, securitatea energetică și dezvoltarea locală.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 22 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică.

Ultimele cinci avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.

Între timp, România a devenit în luna decembrie a anului trecut prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Emmanuel Macron subliniază că actuala criză energetică provocată de războiul din Iran „nu justifică în niciun fel ridicarea sancțiunilor” impuse Rusiei
Emmanuel Macron subliniază că actuala criză energetică provocată de războiul din Iran „nu justifică în niciun fel ridicarea sancțiunilor” impuse Rusiei
Articolul următor
Inteligența artificială, reziliența digitală și impactul noilor tehnologii asupra societății și economiei, temele dominante ale discuțiilor din cea de-a doua zi a DISB 2026
Inteligența artificială, reziliența digitală și impactul noilor tehnologii asupra societății și economiei, temele dominante ale discuțiilor din cea de-a doua zi a DISB 2026
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare