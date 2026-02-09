ENERGIE
Rețele Electrice România a donat un grup electrogen de mare putere Spitalului Clinic Fundeni din București
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Spitalului Clinic Fundeni din București prin donarea unui grup electrogen de mare putere (500 ÷ 550 kVA), pentru a putea asigura continuitatea alimentării cu energie electrică în cadrul instituției, chiar și în situații neprevăzute.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, grupul electrogen de ultimă generație urmează să fie conectat la rețeaua electrică a spitalului, pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în cazul întreruperilor planificate sau neprevăzute.
Acesta va deservi cu prioritate secțiile critice și alte spații esențiale, contribuind la menținerea continuității activităților medicale. Echipamentul va funcționa automat la detectarea unei căderi de tensiune și va asigura parametri stabili de alimentare. Astfel, se reduc riscurile asociate întreruperilor de energie asupra echipamentelor și proceselor medicale.
”Continuăm să ne implicăm activ în sprijinirea comunităților în care operăm, iar această donație reprezintă un pas esențial în protejarea serviciilor medicale vitale. Generatorul oferit va permite Spitalului Clinic Fundeni să își mențină funcționarea echipamentelor critice – de la aparatura de terapie intensivă până la sistemele de monitorizare și intervenție – chiar și în condiții de întreruperi neprevăzute ale alimentării cu energie electrică. Asigurarea unei surse stabile și sigure de electricitate este fundamentală pentru continuitatea actului medical și pentru siguranța pacienților. Prin întărirea infrastructurii electrice, contribuim la o alimentare mai rezilientă, atât pentru personalul medical, cât și pentru toți cei care depind de aceste servicii indispensabile,” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.
Compania continuă să investească în proiecte cu impact social major, orientate către siguranță, sănătate și sprijin pentru instituțiile care deservesc populația.
Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 134.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 289 de stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare.
Confederația Patronală Concordia susține apelul comun al European Business Nuclear Alliance pentru o tranziție energetică pragmatică, neutră tehnologic, cu un rol central al energiei nucleare
La un an de la lansarea European Business Nuclear Alliance, liderii mediului de afaceri european reuniți la Summitul anual din 2026, de la Varșovia, transmit un mesaj clar: tranziția energetică a Europei are nevoie de livrare concretă, nu doar de obiective ambițioase. Confederația Patronală Concordia, membră a acestei alianțe, susține apelul comun pentru o abordare pragmatică, neutră din punct de vedere tehnologic, care să valorifice toate soluțiile cu emisii scăzute de carbon, inclusiv energia nucleară.
În contextul creșterii accelerate a cererii de electricitate – determinată de electrificarea industriei, clădirilor, mobilității și dezvoltarea centrelor de date – energia nucleară joacă un rol esențial în asigurarea unui sistem energetic competitiv, stabil și decarbonizat. Studiile recente indică faptul că electricitatea ar putea reprezenta cel puțin 50% din consumul final de energie până în 2050, ceea ce face indispensabilă consolidarea unei baze de producție sigure și predictibile.
Deși în ultimul an s-au înregistrat progrese la nivel politic și industrial, inclusiv prin Clean Industrial Deal și prin creșterea investițiilor în lanțul valoric nuclear european, blocajele persistă, în special în zona de finanțare și de aplicare consecventă a principiului neutralității tehnologice. Aceste obstacole riscă să frâneze investițiile și să afecteze competitivitatea Europei într-un context global tot mai tensionat.
În declarația comună adoptată la Varșovia, membrii European Business Nuclear Alliance – inclusiv Concordia – solicită autorităților europene să accelereze tranziția de la strategie la implementare, printr-un cadru de finanțare coerent, acces echitabil la instrumente europene, sprijin pentru electrificare și dezvoltarea competențelor și lanțurilor valorice strategice.
Declarația integrală a European Business Nuclear Alliance detaliază aceste priorități și subliniază rolul mediului de afaceri în livrarea unei economii europene competitive, reziliente și decarbonizate.
European Business Nuclear Alliance este o alianță europeană de organizații și companii din mediul de afaceri care susțin rolul energiei nucleare ca parte esențială a mixului de soluții low-carbon ale Europei. Este o voce comună a mediului privat european care promovează o tranziție energetică pragmatică și neutră tehnologic, în care energia nucleară este tratată la fel ca celelalte tehnologii cu emisii scăzute de carbon.
Ministrul Energiei, întrevedere cu omologul ucrainean: Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut sâmbătă o întrevedere cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, în cadrul căreia cei doi au discutat despre cooperarea energetică.
„Astăzi, pe teren, la granița cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente.În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Bogdan Ivan a subliniat că poziția României este una fermă, arătând că interconectările dintre România și Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență.
Totodată, ministrul a precizat că România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta funcționarea Sistemului Energetic Național, și a reafirmat că protejarea consumatorilor români rămâne o prioritate în orice decizie de operare.
„Ucraina face eforturi continue pentru a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și pentru a rămâne conectată la rețeaua europeană. Cooperarea regională și coordonarea tehnică sunt esențiale pentru stabilitate, de ambele părți ale graniței”, a spus Bogdan Ivan.
El a mai precizat că a adus la aceeași masă Transelectrica, prin colegul său Ștefăniță Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea și echilibrul rețelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere.
„Alături de mine s-a aflat și domnul deputat Eugen Bejinariu. România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”, a concluzionat ministrul Energiei.
Furnizorii de energie și gaze semnalează că intervențiile impredictibile ale autorităților asupra adaosului comercial aplicat energiei electrice și gazelor reprezintă „principalul risc pentru sector”
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) atrage atenția asupra riscurilor majore generate de „reglementările impredictibile și de intervențiile administrative succesive în sectorul energetic, care, în absența unei fundamentări economice solide și a unui dialog real cu industria, riscă să prelungească dezechilibrele existente și să afecteze funcționarea normală a pieței.”
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, ACUE semnalează că „impactul negativ al reglementărilor și al legislației impredictibile continuă să reprezinte cel mai mare risc pentru sectorul energetic din România, constituind totodată cea mai complexă piedică în dezvoltarea acestuia.”
„Sectorul de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale este cel mai competitiv segment al pieței energetice, fiind, în mod real, zona în care funcționează concurența. În schimb, sectorul de producție este caracterizat de un număr limitat de producători, ceea ce plasează România, din punct de vedere structural, într-o piață a vânzătorilor. Acest dezechilibru se reflectă direct în nivelul prețurilor formate pe piețele angro”, arată ACUE.
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie critică „atribuirea creșterilor de preț exclusiv marjei de furnizare”, calificând că folosirea acestui criteriu „denotă o înțelegere limitată a mecanismelor reale de formare a prețurilor, a structurii facturii și a factorilor economici care influențează piața energetică.”
„Este esențial de subliniat că aproximativ 50% din prețul final facturat consumatorilor este reprezentat de prețul mărfii – respectiv costul de achiziție al energiei electrice și al gazelor naturale. Atribuirea creșterilor de preț exclusiv marjei de furnizare denotă o înțelegere limitată a mecanismelor reale de formare a prețurilor, a structurii facturii și a factorilor economici care influențează piața energetică. Promovarea unor astfel de interpretări, chiar și prin proiecte legislative publicate și retrase, generează riscuri majore pentru sector și transmite semnale profund inadecvate către piață”, subliniază ACUE.
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie mai spune că „furnizorii de energie au rolul de a achiziționa energie de pe piețele angro, de a gestiona riscurile comerciale (de preț, volum și dezechilibru) și de a construi oferte competitive pentru clienții finali.”
„Aceștia concurează pentru atragerea și retenția clienților și asigură relația directă cu consumatorii, prin facturare, încasare și servicii de relații cu clienții. Furnizorii nu stabilesc prețul pieței angro și nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport și distribuție, taxele și TVA, iar marja de furnizare este structural limitată într-o piață concurențială”, continuă ACUE.
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie amintește că „rolul statului în piața de energie trebuie să fie acela de arhitect, garant și arbitru al funcționării corecte a pieței, nu de actor discreționar în formarea prețurilor comerciale.”
„Modificările legislative trebuie să fie fundamentate pe analize economice riguroase și consultări reale cu actorii din piață, iar politicile publice trebuie să stimuleze investițiile în noi capacități de producție, diversificarea surselor și creșterea lichidității piețelor. Protecția consumatorilor, în special a celor vulnerabili, trebuie realizată prin politici sociale țintite, transparente și finanțate din bugetul de stat. Transferarea obligațiilor de natură socială către actorii comerciali sau substituirea mecanismelor de piață prin măsuri administrative generalizate distorsionează semnalele de preț și afectează funcționarea corectă a pieței”, continuă comunicatul.
În sursa citată mai sus, ACUE arată că „în România, statul a decis ca furnizorii să prefinanțeze schemele de politică socială prin aplicarea ex-ante a mecanismelor de plafonare și compensare”, astfel că, timp de patru ani, „protecția socială s-a realizat, în fapt, pe seama furnizorilor de energie, care au prefinanțat plafonarea prețurilor finale pentru toți clienții. În prezent, restanțele statului față de furnizori se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei, fără a exista o decizie concretă privind deblocarea procesului de validare și plată.”
„Furnizorii nu creează prețul energiei, ci îl transferă și îl optimizează pentru consumator în limitele pieței, dar numele furnizorului apare pe factura finală. Din acest motiv, furnizorii absorb o mare parte din tensiunea publică asociată creșterii prețurilor, deși controlează doar o fracțiune din acestea. Exploatarea confuziei publice prin politici construite pe premise false este nu doar nocivă, ci și iresponsabilă. Toate aceste practici contribuie la dezinformarea gravă a publicului și ignoră realitățile economice ale sectorului energetic. Politicile publice bazate pe premise eronate riscă să distorsioneze piața, în loc să ofere soluții reale și sustenabile pentru obținerea unor prețuri competitive într-o piață angro lichidă.”, a declarat Dana Dărăban, directorul executiv al ACUE.
„Pentru ca prețurile să se formeze corect, piața are nevoie, în primul rând, de lichiditate, atât în sectorul gazelor naturale, cât și în cel al energiei electrice. România rămâne un importator net de energie, iar experiența trecutului arată că soluția sustenabilă nu este intervenția administrativă, ci corectarea dezechilibrelor structurale prin creșterea capacităților interne și reducerea dependenței de importuri”, consideră ACUE.
În încheiere, ACUE transmite că „rămâne deschisă dialogului instituțional și susține soluții echilibrate, care să protejeze consumatorii fără a compromite funcționarea unei piețe energetice stabile, lichide și predictibile. Predictibilitatea, transparența și respectarea principiilor pieței concurențiale sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sectorului energetic și pentru beneficiul real al consumatorilor.”
Centrul Român al Energiei (CRE) menționează într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că sprijină „obiectivul protejării consumatorilor într-un context de volatilitate și presiune socială”, dar evidențiază că „soluția înaintată – limitarea administrativă a adaosului comercial în segmentul de furnizare și trading – reprezintă o intervenție directă asupra mecanismelor pieței, care trebuie fundamentată solid și calibrată cu precizie.”
„Segmentul de furnizare este deja sever afectat de actuala schemă de plafonare–compensare, în condițiile în care întârzierile la plata sumelor datorate de stat au generat presiuni majore asupra fluxurilor de numerar și asupra capacității operatorilor de a-și finanța activitatea curentă. Introducerea unei noi constrângeri, fără rezolvarea dezechilibrelor deja existente, poate afecta stabilitatea financiară a unor companii esențiale pentru funcționarea pieței și pentru securitatea aprovizionării”, este menționat în comunicat.
CRE subliniază „ferm că intervențiile asupra formării prețurilor nu pot deveni o practică recurentă și nu pot substitui funcționarea mecanismelor concurențiale. Respectarea principiilor economiei de piață, a proporționalității și a nediscriminării este esențială pentru menținerea încrederii în cadrul legal și de reglementare. Un sector strategic, aflat în plin proces de investiții și transformare, are nevoie de stabilitate și predictibilitate, nu de ajustări succesive și intempestive ale regulilor de funcționare a pieței.”
În același timp, CRE își „reafirmă sprijinul deplin pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Combaterea sărăciei energetice este o prioritate legitimă și necesară. Considerăm în același timp că protecția socială trebuie realizată prin instrumente personalizate, transparente și sustenabile bugetar, care să nu distorsioneze piața și să nu fragilizeze operatorii responsabili de livrarea energiei către milioane de consumatori.”
Centrul Român al Energiei „reiterează stringența unui dialog real și substanțial între autorități și industrie, înainte de adoptarea unor măsuri cu impact sistemic. CRE rămâne pregătit să contribuie, prin expertiza membrilor săi, la identificarea unor soluții echilibrate, care să asigure simultan protecția consumatorilor, stabilitatea sectorului și funcționarea corectă a pieței energiei din România.”
Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii Yvette Cooper și Oana Țoiu
România a obținut al 20-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, în Comitetul Afaceri Fiscale: Un semnal de încredere pentru investitori și partenerii externi
Von der Leyen propune o „preferință europeană” pentru sectoarele strategice, înaintea reuniunii informale a liderilor UE privind competitivitatea
Refoma PAC post-2028: Curtea de Conturi Europeană avertizează că modificările propuse implică riscuri legate de lipsa de claritate, incertitudine bugetară și dificultăți în trasabilitatea utilizarii fondurilor europene
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a discutat cu secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei despre consolidarea capacității administrative a autorităților locale
SUA cer Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”: Ambasadorul SUA la NATO respinge teza unei “ordini în destrămare” a raportului Conferinței de la München
Rețele Electrice România a donat un grup electrogen de mare putere Spitalului Clinic Fundeni din București
Finanțare de 1,6 mld. de euro din partea Grupului BEI în 2025, pentru consolidarea conectivității, investiţiilor sustenabile și competitivității României
Kaja Kallas, după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă: „Publicul nostru are o mândrie europeană”. Am auzit multe cuvinte nu tocmai plăcute din partea SUA cu privire la Europa
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio