Rețele Electrice România a investit peste 12 milioane de lei pentru modernizarea stației de transformare Azur

Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a investit peste 12 milioane de lei în lucrările de modernizare ale stației de transformare 110 kV Azur, care deservește peste 3.400 de clienți din zona de est a municipiului Timișoara.

„Modernizarea infrastructurii de distribuție este o prioritate strategică pentru Rețele Electrice România și o responsabilitate față de comunități. Prin astfel de proiecte, ne asigurăm că rețeaua noastră este pregătită să susțină atât cerințele actuale ale consumatorilor, cât și dezvoltarea economică și rezidențială a zonelor în care operăm. Timișoara este un oraș în plină dezvoltare, iar modernizarea stației Azur va contribui direct la creșterea siguranței și fiabilității alimentării cu energie electrică pentru mii de locuitori și agenți economici din zonă”, a declarat Mihai Pește, Director General al Rețele Electrice România.

Stația are o capacitate de 50 Mega Volt Amperi (MVA) asigurată de două transformatoare de putere de câte 25 MVA fiecare. Lucrările de modernizare au vizat trecerea de la 10 kV la 20 kV pe partea de medie tensiune, ceea ce permite majorarea consumului clienților și o calitate mai bună a serviciului de distribuție.

Principalele activități au inclus construirea unei noi secții de bare de 20 kV, dotată cu echipamente primare și secundare, 8 celule de medie tensiune de 20 kV, protecții și circuite de comandă. A mai fost instalat, de asemenea, un transformator nou, cu o putere instalată de 25 MVA pentru alimentarea barei de 20 kV.

În paralel, au fost înlocuite integral echipamentele primare de 110 kV cu echipamente moderne de tip hibrid, printre care se numără 2 celule de linie de 110 kV, 2 celule de transformator de 110 kV/MT și un sistem de bare colectoare de 110 kV.

Modernizarea a inclus refacerea parțială a clădirii stației, refacerea integrală a drumurilor, precum și a sistemelor de securitate, astfel încât se asigură continuitatea integrării acestei clădiri în peisajul urbanistic al zonei.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.