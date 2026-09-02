Rețele Electrice România a lansat o licitație de peste 156 de milioane de lei pentru autovehicule cu platformă de lucru la înălțime

Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a lansat, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o procedură de achiziție de autovehicule cu platformă de lucru la înălțime (PRB), inclusiv servicii de instruire a personalului și un pachet complet de mentenanță, cu o valoare maximă estimată de 156.398.606 de lei, fără TVA. Noile utilaje vor permite echipelor companiei să intervină mai rapid și în condiții de siguranță sporită asupra rețelei, reducând durata întreruperilor resimțite de clienți.

„Investim constant în echipamente și utilaje moderne pentru a asigura un serviciu de distribuție sigur și continuu. Aceste autovehicule cu platformă de lucru la înălțime, împreună cu serviciile de instruire și mentenanță, permit echipelor noastre din întreaga rețea să intervină rapid și în condiții de siguranță, ceea ce înseamnă întreruperi mai puține și mai scurte pentru clienți”, a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.

Autovehiculele vor fi utilizate de echipele operaționale din regiunile Muntenia, Banat și Dobrogea – acoperind Municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu, Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Constanța, Tulcea, Călărași și Ialomița –, atât pentru lucrări programate, cât și pentru intervenții în urma avariilor apărute în rețea. Prin perfomanțele ridicate și condițiile de siguranță asigurate, utilajele contribuie la restabilirea mai rapidă a alimentării cu energie electrică după incidente.

Procedura vizează cinci tipuri de autovehicule echipate cu platformă de lucru la înălțime, cu înălțimi de lucru cuprinse între 11 și 37 de metri – de la modele ușoare de tip pick-up 4×4 până la autospeciale pe șasiu de până la 14 tone. Utilajele permit accesul echipelor la elementele rețelei situate la înălțime, precum liniile electrice aeriene, stâlpii și echipamentele aferente.

Pe lângă autovehicule, contractul include instruirea personalului pentru utilizarea în siguranță a utilajelor și un pachet complet de mentenanță – periodică și corectivă –, cu piese de schimb, consumabile și manoperă, pe toată durata garanției de 36 de luni și în perioada de postgaranție.

Procedura este de tip licitație deschisă, cu etapă finală de licitație electronică, și se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru cu o durată de cinci ani, cu contracte subsecvente anuale.

Rețele Electrice România continuă programul de investiții pentru modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție și pentru dotarea echipelor operaționale cu echipamente moderne, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor și a creșterii siguranței în alimentarea cu energie electrică.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.