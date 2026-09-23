Rețele Electrice România a modernizat stația electrică Filaret din București, prin investiții de aproape 79 de milioane de lei

Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a finalizat lucrările de modernizare a stației electrice 110/20/10 kV Filaret, situată în Sectorul 4 al Bucureștiului, pentru a crește siguranța și calitatea alimentării cu energie electrică a clienților din zona de sud a Capitalei.

Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, valoarea investiției a fost de aproape 79 de milioane de lei, din fonduri proprii ale companiei. Filaret a fost ultima stație electrică a companiei din București care mai necesita modernizare, astfel încât, în prezent, toate stațiile Rețele Electrice România din Capitală beneficiază de tehnologii noi.

„Modernizarea stației Filaret este mai mult decât o investiție tehnică — este piesa care completează modernizarea întregii rețele de stații a Bucureștiului. Trăim un moment în care electrificarea transportului, a încălzirii și a industriei va schimba fundamental cererea de energie electrică, iar rețeaua pe care o construim astăzi trebuie să fie pregătită pentru nevoile generațiilor care vin. Prin retehnologizarea și trecerea în telecontrol a stației Filaret, oferim un serviciu de distribuție mai sigur și mai flexibil pentru peste 25.600 de clienți din sudul Capitalei și consolidăm un nod important al infrastructurii energetice a orașului”, a declarat Mihai Pește, Director General Rețele Electrice România.

Proiectul de modernizare a stației Filaret a debutat în anul 2019 și a fost realizat etapizat, pentru a menține continuitatea în alimentarea consumatorilor. Stația deservește în prezent peste 25.600 de clienți din zona de sud a Bucureștiului — locuințe, agenți economici și instituții — prin intermediul a 202 posturi de transformare racordate la rețelele de 20 kV și 10 kV. Datorită capacității sale extinse, stația Filaret poate să absoarbă noile tipuri de consum, de la stațiile de încărcare pentru vehicule electrice la pompele de căldură și sistemele smart, pe măsură ce tranziția energetică avansează în Capitală.

Lucrările, finanțate integral din surse proprii, au început în august 2019, cu modernizarea cuvelor pentru echipamentele exterioare — transformatoarele de putere, instalația de tratare a neutrului și serviciile interne — și au continuat, din aprilie 2020, cu reorganizarea spațiilor interioare pentru amplasarea echipamentelor de 110 kV în tehnologie GIS (Gas Insulated Switchgear – întrerupătoare cu izolație în gaz), a transformatoarelor de putere de 40 MVA și a unei camere de comandă moderne, la etaj.

În urma modernizării, puterea instalată a stației a crescut de la 160 MVA la 200 MVA, asigurată de cinci transformatoare de câte 40 MVA — două cu raport de transformare 110/20 kV și trei cu raport 110/10/20 kV care funcționează acum pe partea de medie tensiune la 10 kV. Suplimentarea configurației cu un transformator de 40 MVA aduce redundanță și flexibilitate suplimentare în exploatarea rețelei.

Modernizarea a vizat un volum extins de echipamente: la nivelul sistemului de 110 kV — 7 celule de linie, 5 celule de transformator, 3 celule de măsură și 3 celule de cuplă; în rețeaua de 20 kV — 30 de celule de linie, 2 celule de transformator, 4 celule de cuplă, 2 celule de măsură și 2 celule de tip TFN; iar în rețeaua de 10 kV — 49 de celule de linie, 4 celule de transformator, 4 celule de măsură, 6 celule de cuplă, 3 celule pentru tratarea neutrului (RTN) și 2 celule TSI. Au fost înlocuite, de asemenea, dulapurile de protecții care acum sunt amplasate într-o camera de comandă nouă.

Un element de noutate al investiției îl reprezintă instalarea, pe acoperișul stației, a unui sistem de producere a energiei electrice din sursă solară fotovoltaică, împreună cu un sistem de stocare, destinat compensării consumului propriu tehnologic al stației și creșterii eficienței energetice.

Modernizarea stației Filaret se completează cu modernizarea liniei de înaltă tensiune 110 kV Filaret – Grozăvești, finalizată în cursul anului trecut — un proiect de aproximativ 22 de milioane de lei, finanțat integral din surse proprii, care a crescut capacitatea de transport a liniei la 170 MVA, în beneficiul a aproximativ 70.000 de consumatori din sectoarele 4 și 5. În premieră, pe această linie a fost montat un sistem de monitorizare, care măsoară în timp real temperatura și vibrațiile infrastructurii.

Beneficiile majore aduse de modernizarea stației Filaret constau în creșterea siguranței în alimentarea clienților, sporirea flexibilității rețelei de înaltă și medie tensiune și capacitatea de a integra noile categorii de consum generate de electrificarea progresivă a economiei și societății. Cu stația Filaret modernizată, Rețele Electrice România încheie un ciclu de investiții care oferă Bucureștiului o rețea de stații de transformare complet reînnoită și capabilă să facă față cerințelor de consum de mâine.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.