Rețele Electrice România a modernizat stația Obor, investind 66 milioane lei pentru un viitor electrificat

Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a finalizat lucrările de modernizare pentru Stația Obor, una dintre cele mai complexe stații de distribuție a energiei electrice din București, pentru a crește siguranța și calitatea alimentării cu energie electrică pentru consumatorii din Capitală, pregătind totodată rețeaua pentru cerințele crescute de consum generate de electrificarea unor activități cum sunt transportul și încălzirea urbană. Valoarea investiției a fost de peste 66 de milioane de lei, din fonduri proprii ale companiei, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

„Această investiție este mai mult decât o modernizare tehnică — este un pas concret în construirea rețelei care va susține tranziția energetică a orașului. Trăim un moment în care electrificarea transportului, a încălzirii și a industriei va schimba fundamental cererea de energie electrică. Rețeaua pe care o construim astăzi trebuie să fie pregătită să răspundă nevoilor de consum ale generațiilor care vin. Stația Obor modernizată este exact acel tip de infrastructură: robustă, flexibilă și gândită pentru un viitor în care energia electrică va fi baza întregului sistem energetic, aducând totodată beneficii directe pentru zeci de mii de locuințe, școli, spitale și instituții publice din București”, a declarat Mihai Pește, Director General Rețele Electrice România.

Proiectul de modernizare a Stației Electrice Obor a debutat în anul 2019, odată cu finalizarea etapei de proiectare, fiind urmat de lucrări complexe de retehnologizare realizate etapizat, în vederea menținerii continuității în alimentarea consumatorilor. Stația deservește în prezent circa 69.000 de clienți, incluzând locuințe, școli, spitale, centre comerciale și instituții publice, iar capacitatea sa extinsă o pregătește să absoarbă noile tipuri de consum — stații de încărcare pentru vehicule electrice, pompe de căldură și sisteme smart — pe măsură ce tranziția energetică avansează în București.

Modernizarea a presupus consolidarea integrală a clădirii, cât și înlocuirea echipamentelor electroenergetice, fără a întrerupe alimentarea clienților.Lucrările au vizat atât modernizarea instalațiilor electrice de înaltă tensiune (110 kV), a celor de medie tensiune (10 kV și 20 kV) și a racordurilor aferente, cât și reconfigurarea și extinderea infrastructurii existente. În acest context, clădirea stației de 110 kV a fost recompartimentată, în timp ce o nouă clădire a fost construită pentru echipamentul GIS 110 kV (Gas Insulated Switchgear – întrerupătoare cu izolație în gaz) și o cameră de comandă modernă.

Totodată, au fost realizate lucrări complexe de consolidare a structurii existente, care au presupus demolarea unor elemente din zidărie și beton armat, precum și reabilitarea și întărirea structurii de rezistență prin introducerea unor noi elemente de rigidizare.

În cadrul proiectului au fost modernizate și integrate echipamente de ultimă generație, inclusiv transformatoare de putere, sisteme de protecție și comandă, precum și un număr semnificativ de celule aferente rețelelor de 10 kV, 20 kV și 110 kV, contribuind astfel la creșterea fiabilității și eficienței operaționale a stației.

Stația modernizată are o putere instalată de 200 MVA, asigurată de cinci transformatoare de câte 40 MVA, dintre care două transformatoare de 110/20 kV și trei transformatoare de 110/10 kV. Configurația sistemului de înaltă tensiune (110 kV) este realizată cu dublu sistem de bare, ceea ce asigură un nivel ridicat de redundanță și flexibilitate în exploatare, iar rețelele de medie tensiune sunt organizate în secții multiple de bare, adaptate cerințelor de distribuție din zonă.

Astfel, sistemul de 110 kV, configurat cu dublu sistem de bare, include 3 celule de linie, 5 celule de transformator, 2 celule de măsură și 3 celule de cuplă, asigurând redundanță și flexibilitate operațională. La nivelul rețelelor de medie tensiune, modernizarea a vizat un volum extins de echipamente, incluzând 44 de celule de linie de 10 kV, 4 celule de transformator, 4 celule de măsură, 6 celule de cuplă și 4 celule pentru tratarea neutrului.

În rețeaua de 20 kV au fost modernizate 20 de celule de linie, 2 celule de transformator, 4 celule de cuplă, 2 celule de măsură și 2 celule de tip TFN. Configurația stației include 4 secții de bare pentru sistemul de 110/10 kV și 2 secții de bare pentru sistemul de 110/20 kV, ceea ce permite o exploatare flexibilă și sigură a rețelei.

Un element de noutate al investiției îl reprezintă instalarea unui sistem de producere a energiei electrice din sursă solară fotovoltaică pe acoperișurile clădirilor stației, destinat compensării consumului serviciilor proprii ale stației de transformare și creșterii eficienței energetice.

Beneficiile majore aduse de modernizarea Stației Obor constau în creșterea siguranței în alimentarea clienților existenți, creșterea flexibilității rețelei de înaltă și medie tensiune, precum și capacitatea de a absorbi noile categorii de consum generate de electrificarea progresivă a economiei și societății — de la mobilitatea electrică la soluții de încălzire decarbonizată. Stația Obor reprezintă astfel un nod esențial al infrastructurii pe care o construim astăzi pentru generațiile viitoare.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Infrastructura operată de către Rețele Electrice România numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.