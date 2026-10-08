Rețele Electrice România întărește rețeaua din Dobrogea cu o nouă linie subterană de 110 kV la Medgidia, o investiție estimată la peste 54 de milioane de lei

Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a lansat procedura de licitație prin intermediul platformei SEAP, pentru construcția unei noi linii electrice subterane de înaltă tensiune ce va conecta stația Medgidia Nord de stația Medgidia Sud, racordată la Sistemul Energetic Național. Investiția, estimată la peste 54 milioane de lei (fără TVA), are ca scop întărirea rețelei electrice de distribuție de înaltă tensiune din zona Dobrogea, pentru o rețea mai robustă, capabilă să preia noul consum și să evacueze energia produsă din surse regenerabile. Noua linie va avea o lungime de 8,4 kilometri.

„Rețele Electrice România susține activ racordarea producției din surse regenerabile, iar această nouă linie de 110 kV întărește coloana vertebrală a rețelei noastre din Dobrogea. O facem mai flexibilă, capabilă să preia o producție variabilă, care depinde de vânt și de soare, iar buclarea rețelei de înaltă tensiune permite redistribuirea fluxurilor de energie între stații. Astfel, rețeaua devine o platformă deschisă pentru tranziția energetică: producătorii de energie verde pot fi integrați mai repede și în siguranță, comunitățile locale primesc o energie mai curată și o alimentare mai stabilă, iar sistemul este pregătit să susțină nevoile de consum ale generațiilor care vin”, a declarat Mihai Pește, Director General Rețele Electrice România.

Proiectul presupune realizarea unei linii electrice subterane de înaltă tensiune (110 kV), între stația electrică de transformare 110/6 kV Medgidia Nord, ce aparține de Rețele Electrice România, și stația electrică de transformare 400/110 kV Medgidia Sud, a operatorului de transport, din județul Constanța. Proiectată cu o capacitate de transport de 800 A, noua linie va funcționa ca o buclă a Sistemului Energetic Național, racordată în ambele capete prin celule de comandă și control și prin dispozitive digitale pentru două grupe de protecție.

Noua linie de 110 kV Medgidia Nord – Medgidia Sud este una dintre lucrările de întărire a rețelei electrice de distribuție prevăzute în 29 de avize tehnice de racordare emise de Rețele Electrice România. Realizarea acesteia va asigura creșterea capacității de racordare din zona Medgidia cu încă aproximativ 120 MW. Această capacitate suplimentară va putea fi folosită de noi parcuri eoliene și fotovoltaice, dar și de sisteme de stocare a energiei.

În stația Medgidia Nord, aflată în gestiunea Rețele Electrice România, va fi construită o nouă celulă de 110 kV, echipată la nivelul actual de tehnologie, cu întreruptor, separatoare, transformatoare de măsură și un sistem integrat de comandă, control, protecție și automatizare. La celălalt capăt, linia se va conecta la stația de transformare 400/110 kV Medgidia Sud, aflată în gestiunea operatorului național de transport Transelectrica, asigurând astfel legătura cu rețeaua de transport a energiei electrice.

Traseul liniei străbate atât zona intravilană, cât și cea extravilană a orașului Medgidia. Subtraversările de drumuri, ale căii ferate și ale Canalului Dunăre – Marea Neagră vor fi executate prin foraje orizontale dirijate, dintre care unul, pe o lungime de aproximativ 460 de metri, va trece pe sub albia canalului navigabil. La finalizarea lucrărilor, întregul traseu va fi readus la starea inițială, prin refacerea părții carosabile, a trotuarelor și a spațiilor verzi afectate.

Prin acest proiect, Rețele Electrice România întărește rețeaua electrică de distribuție de înaltă tensiune din zona Dobrogea, atât în amonte de punctul de racordare, cât și la nivelul rețelei în ansamblu, pentru a respecta criteriul de siguranță N-1. Acest criteriu garantează continuitatea alimentării chiar și în situația indisponibilității unui element din rețea, iar noua buclă crește semnificativ reziliența și flexibilitatea sistemului energetic local, creând totodată premisele pentru integrarea capacităților de producție din surse regenerabile dezvoltate în regiune.

Proiectul face parte din programul de investiții derulat de Rețele Electrice România pentru consolidarea și modernizarea rețelei de distribuție din zona Dobrogea, o regiune cu un potențial important de producție a energiei din surse regenerabile. Prin conectarea la stația Medgidia Sud, racordată la Sistemul Energetic Național, noua linie asigură o legătură suplimentară și sigură între rețeaua de distribuție și cea de transport.

Beneficiile majore aduse de noua linie de 110 kV constau în creșterea siguranței și a rezilienței rețelei de distribuție din Dobrogea, în flexibilitatea sporită în exploatare și în capacitatea de a integra noul consum generat de electrificarea transportului, a încălzirii și a industriei, precum și energia produsă din surse regenerabile, în beneficiul comunităților din regiune și al generațiilor care vin.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.