Rețele Electrice România investește 86 de milioane de lei pentru rețelele de înaltă tensiune din Constanța și Tulcea

Rețele Electrice România, operatorul de distribuție de energie electrică, parte a grupului PPC în România, va începe un proiect în valoare de circa 86 de milioane de lei (TVA inclus) pentru modernizarea a trei linii electrice de înaltă tensiune (110 kV) din județul Constanța, precum și a unei linii de 110 kV din județul Tulcea.

Potrivit unui comunicat al Rețele Electrice România, investiția este co-finanțată cu peste 46,3 milioane de lei (fără TVA) prin Programul de Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă(PDDTJ) 2021-2027, printr-un contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectul vizează modernizarea celor patru linii electrice aeriene, prin înlocuirea conductoarelor electrice și a echipamentelor din stațiile adiacente, dublând capacitatea de transport a liniilor și permițând preluarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile în rețeaua de distribuție.

Cele trei linii de 110 kV din județul Constanța alimentează, prin stațiile electrice Sitorman, Săcele și Mihai Viteazu, zona industrială a carierei Sitorman și localitățile învecinate, în timp ce linia de 110 kV din județul Tulcea deservește zona localităților Topolog, Ciucurova, Nalbant, Frecăței, Cataloi și Tulcea.

„Acest proiect consolidează unul dintre obiectivele noastre, acela de a realiza o rețea de distribuție rezilientă, capabilă să susțină noile modalități de consum și de producție a energiei. Dobrogea este o zonă optimă producției de energie din surse regenerabile, iar prin dublarea capacității de transport a acestor linii electrice aeriene venim în sprijinul dezvoltării acestei producții, facilitând în același timp și transportul energiei către clienți”, a declarat Mihai Pește, directorul general al Rețele Electrice România.

Lucrările vor include reabilitarea stâlpilor existenți aferenți celor patru linii de înaltă tensiune. Noile conductoare electrice vor fi de ultimă generație, permițând transportul unei cantități sporite de energie electrică, ceea ce va asigura o integrare eficientă a producției din surse regenerabile.

De asemenea, în stațiile 110/20 kV Sitorman, Săcele, Mihai Viteazu vor fi înlocuite transformatoarele de curent, a căror capacitate actuală de 300 A (amperi) va fi crescută la 600 A, pentru a prelua în siguranță cantitatea suplimentară de energie transportată prin noile conductoare. În plus, vor fi montate relee digitale pentru asigurarea protecțiilor diferențiale ale liniilor scurte și integrarea acestora în Sistemul Energetic Național. Prin echipamentele digitale, defectele vor putea fi identificate mai rapid și remediate prin intervenții de la distanță, gestionând în siguranță volumele tot mai mari de energie produse din surse regenerabile.

Perioada de implementare a proiectului este de 20 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

În ultimii doi ani, au fost depuse 42 de proiecte pentru finanțare, dintre care 17 au deja contracte semnate. În total, se află în implementare 21 de proiecte prin Fondul pentru Modernizare, Programul de Dezvoltare Durabilă și Programul LIFE. Valoarea proiectelor depuse se apropie de un miliard de euro, iar contractele de finanțare semnate depășesc 300 de milioane de euro, cu o valoare totală a proiectelor contractate de peste 400 de milioane de euro pentru cele trei regiuni în care operăm.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.