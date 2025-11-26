Rețele Electrice România scoate la licitație lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii energetice din orașul Bocșa. Investiția este realizată cu sprijinul fondurilor europene

Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziții publice, o procedură de achiziție pentru lucrări de modernizare a rețelelor de medie și joasă tensiune din localitatea Bocșa, județul Caraș-Severin, în beneficiul a aproximativ 17.000 de locuitori.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, valoarea licitației este de peste 198 milioane de lei, fără TVA, lucrările fiind co-finanțate prin Fondul de Modernizare.

„Prin această investiție realizată cu sprijinul fondurilor europene, demonstrăm angajamentul nostru față de comunitate și viitorul ei. Modernizarea rețelei electrice din orașul Bocșa va crește reziliența și fiabilitatea infrastructurii, asigurând o alimentare sigură și continuă pentru locuitori. Proiectul vizează reconfigurarea rețelei de distribuție pentru zona de medie tensiune, precum și creșterea gradului de digitalizare a rețelei. Prin aceste măsuri, pregătim infrastructura nu doar pentru nevoile actuale ale consumatorilor, ci și pentru cele viitoare, consolidând totodată atractivitatea orașului pentru noi investitori și contribuind la dezvoltarea sa economică pe termen lung,” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.

Astfel, în urma acestei licitații, în orașul Bocșa din județul Caraș-Severin, Rețele Electrice România va moderniza parțial rețelele de medie si joasă tensiune prin înlocuirea cablurilor și conductoarelor pe distanțe de aproape 38 de km pentru cele de medie tensiune, respectiv 81 de km pentru cele de joasă tensiune. În plus, rețeaua de medie tensiune va fi parțial trecută în subteran, iar traseele cablurilor de rețea subterană au fost alese astfel încât să nu interfereze cu monumente istorice/de arhitectură, cu situri arheologice sau ale instituțiilor critice.

De asemenea, vor fi modernizate 47 de posturi de transformare, o parte dintre acestea fiind trecute de pe stâlp (aeriene) în anvelope de beton. Elementele de rețea vor fi trecute în sistem de telecontrol și vor fi refăcute peste 7.300 de branșamente.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 204 milioane de lei, fără TVA, din care valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 146 milioane de lei. Valabilitatea contractelor se încheie la expirarea perioadei de monitorizare a durabilității proiectelor, adică 5 ani de la data punerii în funcțiune a investițiilor.

Termenul de depunere a ofertelor este 12.01.2026, iar lucrările vor avea o durată de 42 de luni de la încheierea contractului.