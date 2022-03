Rețelele electrice din R. Moldova și Ucraina au fost sincronizate cu succes la rețelele electrice din UE

Rețelele electrice din Ucraina și Moldova au fost sincronizate cu succes miercuri, 16 martie, cu Rețeaua Continentală Europeană, asigurând stabilitatea sistemelor de electricitate la nivel național și continuitatea furnizării serviciilor de electricitate consumatorilor ucraineni și moldoveni, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Ucraina, Moldova și Europa: valori comune, putere comună și solidaritate. Salut pasul cheie făcut astăzi pentru a menține lumina aprinsă și încălzirea caselor în aceste vremuri întunecate prin sincronizarea rețelelor de electricitate cu rețeaua electrică. Vom continua să lucrăm pentru a le stabiliza sistemele de energie electrică”

Ukraine, Moldova and Europe: shared values, shared power and solidarity. I welcome the key step taken today to keep lights on and houses warm in these dark times by synchronising the electricity grids of 🇺🇦🇲🇩 with 🇪🇺 grid. We’ll continue working to stabilise their power systems pic.twitter.com/x2UZRtO7Ze — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2022

Potrivit comisarului european pentru energie, Kadri Simson, sincronizarea rețelelor electrice din Ucraina cu Rețeaua Continentală Europeană este „o piatră de hotar istorică pentru relația UE-Ucraina – în acest domeniu”. „Ucraina face acum parte din Europa”, a adăugat aceasta.

The electricity grids of #Ukraine & #Moldova have been successfully synchronised with the Continental European Grid. This will help🇺🇦to keep their electricity system stable & lights on. It is a historic milestone for our relationship – in this area, Ukraine is now part of Europe! — Kadri Simson (@KadriSimson) March 16, 2022

De asemenea, Simson a precizat că proiectul a demonstrat „o cooperare și o determinare extraordinare din partea tuturor celor implicați.”

„Doresc să mulțumesc Rețelei Europene a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică (ENTSO E) pentru că a depus în două săptămâni munca dintr-un an de zile pentru a realiza acest lucru. Doresc să mulțumesc Președinției franceze a Consiliului și statelor membre pentru sprijinul acordat acestui proiect care nu este lipsit de riscuri. Și vreau să le mulțumesc partenerilor noștri ucraineni – ministrului Galushchenko și Ukrenergo în special – pentru eforturile lor eroice de a menține sistemele energetice ucrainene în funcțiune în mijlocul unui război teribil.”

În cele din urmă, oficialul european a subliniat că UE va continua să sprijine Ucraina în sectorul energetic, asigurând fluxurile inversate de gaz către această țară și furnizarea de energie de care este mare nevoie.

În context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit UE pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Energetică.

„Ucraina a devenit membră a Uniunii Energetice. Unificarea sistemelor energetice ale Ucrainei și UE a fost finalizată. În prezent, energia electrică din Ucrainea circulă în UE și invers. Sunt recunoscător statelor membre UE, Ursulei von der Leyen și lui Kadri Simson, personal, și tuturor acelora datorită cărora avem acum un sistem energetic unic!”, a scris liderul de la Kiev, într-un tweet.

🇺🇦 has become a member of 🇪🇺 Energy Union. The unification of 🇺🇦 & 🇪🇺 energy systems has been completed. Now 🇺🇦 electricity flows in 🇪🇺 & vice versa. Grateful to 🇪🇺 members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Unificarea sistemelor energetice ale celor două țări din vecinătatea estică cu sistemul energetic al UE este un pas important în asigurarea independenței energetice a Ucrainei și Republicii Moldova, în special în contextul geopolitic exacerbat de invazia Rusiei.