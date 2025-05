Rețelele electrice învechite expun Europa la pene majore de curent. Experții solicită investiții de mii de miliarde de dolari pentru tranziția verde

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a avut o discuție telefonică cu ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, în cadrul căreia a făcut apel la Teheran ”să sisteze sprijinul militar acordat Rusiei”.

”Am discutat cu ministrul iranian de Externe Seyed Abbas Araghchi pentru a sublinia sprijinul UE pentru diplomație în problema nucleară și pentru dezescaladarea regională. Am făcut apel la Iran să înceteze sprijinul militar acordat Rusiei și am exprimat preocupări cu privire la cetățenii UE reținuți și la drepturile omului. Legăturile UE-Iran depind de progrese în toate domeniile”, a arătat Înaltul Reprezentant al UE Kaja Kallas.

Spoke with Iranian FM @araghchi to stress EU support for diplomacy on the nuclear issue and regional de-escalation.

I called on Iran to stop military support to Russia and raised concerns over detained EU citizens and human rights.

EU-Iran ties hinge on progress in all areas. pic.twitter.com/VJ9si1I0zg

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 5, 2025