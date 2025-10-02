Rețeta lui Macron pentru a contracara Rusia: „Răspunsul principal trebuie să fie mai multă imprevizibilitate și ambiguitate strategică”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat joi, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, pentru o abordare fermă, dar deliberat imprevizibilă și bazată pe ambiguitate strategică, ca răspuns la provocările venite din partea Rusiei. El a subliniat, totodată, că dronele care încalcă teritoriul european își asumă riscuri majore, informează The Guardian.

„Dronele care încalcă teritoriul nostru își asumă un risc uriaș. Ele pot fi distruse, punct. Nu suntem obligați să dăm avertismente. Vom face ceea ce trebuie pentru a ne proteja integritatea aeriană și teritorială”, a declarat liderul francez, referindu-se la recentele incidente cu drone care au afectat Danemarca și alte state europene.

Macron a cerut finalizarea anchetelor privind perturbările cauzate de dronele neidentificate și a reafirmat solidaritatea Franței cu Polonia, Estonia și alte țări vizate de provocări.

Președintele francez a subliniat că Rusia nu și-a atins obiectivele inițiale în Ucraina. „Suntem într-un moment în care Rusia nu își atinge obiectivul principal, întrucât <<operațiunea specială>> nu a reușit să ajungă la Kiev sau să schimbe regimul din Ucraina. Situația este mult mai bună astăzi decât la începutul anului, când ne temeam de o pace rapidă și aveam dubii privind nivelul sprijinului din partea Statelor Unite”, a spus el.

Macron a evidențiat rolul Coaliției de Voință și „reluarea dialogului cu Statele Unite”, menționând că declarațiile recente ale președintelui Donald Trump reprezintă „o schimbare uriașă” de atitudine față de războiul din Ucraina.

„Este foarte important, pentru că pentru mine este un caz concret de contracarare a dezinformării răspândite de Rusia. Nu, Rusia nu câștigă. Nu, Ucraina nu pierde acest război, iar situația este foarte diferită”, a subliniat el.

Pentru următoarea etapă, șeful statului francez a cerut consolidarea apărării Ucrainei, cu accent pe sisteme antiaeriene, tehnologie antidrone și rachete cu rază lungă de acțiune. Totodată, a făcut apel la adoptarea rapidă a pachetului 19 de sancțiuni împotriva Rusiei și la intensificarea acțiunilor împotriva flotei fantomă utilizate de Moscova pentru exporturi petroliere.

„Este extrem de important să creștem presiunea asupra acestei flote fantomă, pentru că va reduce clar capacitatea de a finanța războiul. Trebuie să le distrugem modelul de acțiune, prin reținerea acestor nave chiar și câteva zile sau săptămâni și obligându-le să se reorganizeze”, a spus Macron.