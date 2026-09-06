Reuniune în format Ramstein: Ucraina și aliații săi vor discuta despre o nouă tranșă de ajutor militar. Kievul avertizează că are nevoie de rachete pentru apărare

Ucraina și partenerii săi occidentali vor analiza acordarea unui sprijin militar suplimentar Kievului la o nouă reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, programată săptămâna viitoare, în contextul intensificării atacurilor rusești și al deficitului de rachete interceptoare, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Ministrul ucrainean al apărării, Yevhenii Khmara, a discutat sâmbătă la telefon cu omologul său german, Boris Pistorius, despre pregătirea reuniunii în format Ramstein, fără să anunțe data exactă a acesteia.

Oficialul ucrainean l-a informat pe Pistorius despre intensificarea atacurilor aeriene lansate de Rusia și despre amenințările reprezentate în special de dronele cu propulsie și rachetele balistice.

Kievul le solicită de mai multe luni aliaților occidentali să livreze rachetele pentru apărare promise, protejarea teritoriului ucrainean împotriva atacurilor rusești rămânând una dintre prioritățile autorităților.

Cei doi miniștri au discutat și despre finanțarea nevoilor de apărare ale Ucrainei, precum și despre dezvoltarea cooperării dintre industriile de apărare ucraineană și germană. Accentul ar urma să fie pus pe creșterea producției de sisteme dezvoltate în Ucraina și pe implementarea unor proiecte comune.

Sprijinul financiar oferit de partenerii internaționali rămâne, de asemenea, esențial pentru stabilitatea Ucrainei. Potrivit dpa, bugetul ucrainean al apărării se confruntă cu un deficit de ordinul miliardelor, după ce o mare parte a resurselor prevăzute pentru a doua jumătate a anului a fost deja utilizată, inclusiv pentru operațiunile cu drone desfășurate împotriva Rusiei. Datele oficiale indică acum un necesar suplimentar de finanțare pentru susținerea forțelor armate.

Precedenta reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei a avut loc la 18 iunie, la sediul NATO din Bruxelles, sub copreședinția Regatului Unit și a Germaniei.

După acea întâlnire, Boris Pistorius a anunțat că Berlinul va furniza Kievului câteva sute de rachete aer-aer din stocurile Germaniei. Cele două țări au convenit și dezvoltarea în comun a unor sisteme robotice terestre.

Formatul Ramstein reunește statele care coordonează furnizarea de echipamente militare și alte forme de sprijin pentru Ucraina, care se apără în fața invaziei la scară largă declanșate de Rusia în februarie 2022.