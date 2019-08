Reuniunea anuală a Diplomației Române 2019, ministrul de externe Ramona Mănescu: ”România trebuie să fie o voce mai clară în cadrul UE și NATO”

Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, a declarat în timpul Reuniunii Anuale a Diplomației Române că România trebuie să fie “o voce mai clară, mai articulată şi mai sofisticată” în Uniunea Europeană şi în NATO.

”Securitatea nu este nici un dat, nici un privilegiu, este efectul acţiunilor noastre. Cu toţii avem un rol în apărarea ei. Pentru dumneavoastră, ca diplomaţi, obiectivul de realizare a securităţii României este intrinsec acţiunii diplomatice. Orice discuţie despre securitate porneşte de la riscurile şi ameninţările cărora trebuie să le răspundem, iar riscurile sunt într-o formă continuă şi într-o continuă schimbare a naturii, a formelor şi a canalelor de propagare.”, a menționat Ramona Mănescu, potrivit Agerpres.



”În acest context, consider că România trebuie să fie o voce mai clară, mai articulată şi, în acelaşi timp, de ce nu, mai sofisticată în cadrul UE şi NATO, pentru o înţelegere comună a obiectivelor şi mai ales a ameninţărilor comune. Pentru securitatea noastră este nevoie de acţiune strategică comună, iar pentru aceasta trebuie mai multă convergenţă a acestei culturi de securitate”, a subliniat șeful diplomației române.

Securitatea și parteneriatele strategice reprezintă priorități penru ministrul Ramona Mănescu: ”Cu consecvenţă trebuie să căutăm susţinere cât mai largă pentru narativul nostru strategic şi securitar. România trebuie să valorifice parteneriatele şi relaţiile strategice în primul rând cu SUA şi cu principalele state europene, cu Franţa, cu Germania, cu Marea Britanie.”

Totodată, pentru România, parteneriatele strategice cu Flancul Estic, nu trebuie ocolite: ”Nu trebuie să neglijăm Flancul Estic, parteneriatele strategice cu Polonia şi cu Turcia, ne rămân şi ele un reper în misiunea pe care o avem în a sprijini strategia de securitate”, a afirmat Ramona Mănescu.

Reamintim că ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 26-29 august 2019, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR). Tema ediției din acest an este ”Diplomaţia României: repere şi noi perspective”.

Citiți și: Ministrul de externe, Ramona Mănescu, discurs la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: ”Succesul transformării radicale a țării noastre este și succesul diplomației române”

Invitații ediției din acest an sunt viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Croația, Andreja Metelko-Zgombić, Wolfgang Ischinger, preşedintele Conferinţei de securitate de la München şi Steven Erlanger, corespondent diplomatic şef pentru Europa, the New York Times, se arată în comunicatulministerului.

Principalele teme abordate în cadrul reuniunii vor fi viitorul UE şi al rolului său global, relaţiile transatlantice, relaţiile cu vecinătatea estică, afacerile europene, relațiile politice şi economice ale României cu statele din spațiul Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, asistența umanitară şi dezvoltarea, pacea şi securitatea la nivel mondial.