Reuniunea Anuală a Diplomației Române are loc săptămâna viitoare: Miniștrii de externe ai Republicii Moldova, Greciei, Italiei și Indiei, invitații speciali ai RADR 2021

Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului și consilier al premierului Florin Cîțu, a anunțat sâmbătă că a transmis o scrisoare omologilor săi din Germania, Israel, SUA și Comisia Europeană în care susține că “alianța conjuncturală” dintre USR-PLUS și AUR “creează premisele aducerii la putere a unui partid neofascist, xenofob, antisemit”.



De asemenea, documentul a fost transmis și celor 108 deputați din Parlamentul European, care provin din 22 de state membre ale UE, membri ai grupului politic Renew Europe, din care face parte USR-PLUS.

Alți destinatari ai demersului lui Muraru, care este deputat și președinte PNL Iași, sunt organizații internaționale cu un rol major în prevenirea și combaterea antisemitismului, a negării Holocaustului, în protecția memoriei victimelor regimurilor totalitare și a drepturilor minorităților etnice sau sexuale.

”Noua alianță conjuncturală creează premisele aducerii la putere a unui partid neofascist, xenofob, antisemit, care a ultragiat în permanență memoria victimelor Holocaustului, a încercat reabilitarea criminalilor de război și a promovat ura împotriva minorităților etnice și sexuale”, arată Alexandru Muraru, al cărui frate, Andrei Muraru, este ambasadorul României în Statele Unite.

USR PLUS și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au depus vineri seară la Parlament moțiunea de cenzură numită ”Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, semnată de 122 de parlamentari, document prin care criza politică din interiorul coaliției de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR se intensifică, deși cei de la USR PLUS afirmă că își doresc să continue coaliția. Pe de altă parte, această moțiune a fost depusă în contextul în care și Partidul Social-Democrat a pregătit un astfel de demers și a îndemnat celelalte forțe politice să se alăture inițiativei.

Situația în care USR PLUS, formațiune aflată la guvernare, a depus o moțiune de cenzură cu AUR, o formațiune considerată extremistă, a inflamat spiritele și în coaliție și în spațiul public. Premierul Florin Cîțu a afirmat că va lua legătura cu liderii europeni și cei americani pentru a informa despre o alianță toxică cu un partid extremist, în timp ce Renew Europe, grupul politic din Parlamentul European condus de Dacian Cioloș, a asigurat că nu va exista “nicio înțelegere” între USR PLUS și extrema dreaptă.

Pe de altă, președintele Klaus Iohannis a reacționat sâmbătă la această criză din interiorul coaliției, solicitând celor de la USR PLUS “să cumpănească foarte bine implicațiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR și să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile”.

“Este un semnal îngrijorător și extrem de grav că un partid care reclamă că are valori democratice și este reformist se aliază cu un partid cu viziuni antagonice față de valorile euro-atlantice ale României. Prin decizia de a semna și a depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR PLUS s-a discreditat iremediabil în fața românilor, a propriului electorat. (…) Solicit USR PLUS să cumpănească foarte bine implicațiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR și să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să își respecte electoratul și să se întoarcă la masa dialogului, pentru a găsi împreună cu partenerii din Coaliție o soluție viabilă și rațională de a debloca actuala situație”, a spus Iohannis.

Nu în cele din urmă, social-democrații din Parlamentul European au criticat o “alianța rușinoasă” a USR PLUS cu extrema dreaptă și au îndemnat la o moțiune de cenzură cu “un partid pro-european precum PSD”.