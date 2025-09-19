Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice. Secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan: România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în coordonare cu NATO și SUA

Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice (Network of European Strategic Studies Institutions – NESSI) a avut loc, în zilele de 17 și 18 septembrie, la Palatul Cercului Militar Național din București.

Evenimentul a inclus și conferința internațională cu tema „Preparing for Turbulent Times – Reshaping Europe’s Defence: Challenges, Lessons Learned and Possible Scenarios”.

Potrivit unui comunicat al MApN, reuniunea a fost organizată de Departamentul pentru politică de apărare, planificare și relații internaționale, prin Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară (ISPAIM), instituție fondatoare a rețelei NESSI și care, în acest an, deține președinția rotativă a rețelei.

În deschiderea lucrărilor conferinței, secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan, șeful Departamentului, a subliniat că acest eveniment reprezintă o oportunitate majoră de consolidare a culturii strategice europene prin schimbul de idei, cunoștințe și perspective, în contextul efortului mai larg de reformare a politicii europene de apărare.

Totodată, el a subliniat că România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în strânsă coordonare cu NATO și cu Statele Unite ale Americii.

La rândul său, directorul ISPAIM, Carmen-Sorina Rîjnoveanu, a reiterat faptul că, prin organizarea conferinței anuale a rețelei NESSI, România își reconfirmă rolul activ în promovarea dezbaterilor privind cultura strategică europeană și în formularea unor soluții comune pentru consolidarea apărării și a securității europene, într-un context internațional marcat de incertitudini și provocări majore.

NESSI a fost creată la începutul anului 2020, la inițiativa Institutului de Cercetare Strategică al Academiei Militare din cadrul Ministerului Apărării din Franța.

Obiectivul NESSI este de a permite dezvoltarea cooperării între membrii săi pentru a contribui la dezvoltarea culturii europene de securitate și a pentru a încuraja dialogul științific la nivel european pe teme de securitate și apărare.

Manifestarea științifică de la București a reunit experți și cercetători din cadrul principalelor institute de studii strategice din 14 state europene – Austria, Cehia, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, Suedia, Ungaria și România.

Lucrările conferinței au fost structurate pe trei secțiuni principale, care au abordat teme esențiale pentru securitatea și apărarea Europei, respectiv Apărarea europeană la răscruce – lecții din războiul din Ucraina, Consolidarea apărării pentru o Europă sigură – noi abordări și provocări viitoare, Cooperarea UE–NATO într-o ordine globală în schimbare.