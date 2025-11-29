CONSILIUL UE
Reuniunea miniștrilor Culturii din UE: România subliniază necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică
România, Italia, Slovenia și Spania solicită o implicare reală a statelor membre în implementarea programului AgoraEU 2028–2034, prin reintroducerea unui comitet de program și a unor proceduri clare de analiză, pentru o guvernanță europeană transparentă și participativă.
Programul din viitorul cadru financiar multianual se ridică la o valoare de 8,6 miliarde de euro și va integra programele Europa Creativă și Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori.
Din partea României, apelul a fost lansat de ministrul Culturii, Demeter András István, care a participat la reuniunea Consiliului Uniunii Europene în formatul Educație, Tineret, Cultură și Sport, alături de miniștrii culturii și ai media din statele membre.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, discuțiile s-au concentrat pe viitorul culturii europene, consolidarea rezilienței democratice și adaptarea ecosistemului audiovizual la transformările digitale.
Consiliul a adoptat două seturi de concluzii esențiale, ambele cu relevanță majoră pentru consolidarea spațiului cultural european și adoptate cu contribuții substanțiale din partea României.
Primul set, dedicat rolului strategic al culturii, patrimoniului și operelor audiovizuale, a evidențiat necesitatea protejării libertății artistice, a diversității culturale și a patrimoniului ca element de coeziune europeană.
Citiți și: Miniștrii culturii din UE solicită statelor membre să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural
Al doilea set, privind accesul la știri de încredere în cadrul Scutului European pentru Democrație, a subliniat importanța unui ecosistem mediatic pluralist și echitabil.
România a reafirmat sprijinul pentru Actul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), pentru apărarea jurnaliștilor împotriva presiunilor și proceselor abuzive și pentru creșterea transparenței în publicitatea politică, accentuând totodată rolul alfabetizării media în combaterea dezinformării.
În domeniul audiovizualului, România a salutat inițiativa comună Franța–Germania de europenizare a platformei ARTE, subliniind că extinderea accesului la producții europene contribuie la diversitatea culturală. Delegația română a remarcat și disponibilitatea conținutului ARTE în limba română, considerată un pas important pentru accesibilitatea culturală în țara noastră.
Ministrul Culturii a reafirmat angajamentul României față de libertatea artistică, diversitatea culturală și promovarea valorilor europene prin educație, mobilitate și sprijin pentru creație.
România a subliniat și necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică.
„Cultura, patrimoniul și presa liberă sunt fundamentale pentru democrația europeană. România rămâne ferm angajată în consolidarea unui spațiu cultural deschis, divers și democratic – un spațiu al libertății și al rezilienței societale”, a declarat ministrul Culturii la finalul reuniunii.
În marja reuniunii, ministrul a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Spania, Franța, Polonia, Croația, Bulgaria și Cipru, precum și cu reprezentantul Președinției daneze și cu comisarul european pentru cultură, educație și tineret, pentru a discuta cooperarea europeană în domeniul culturii și protejarea patrimoniului.
CONSILIUL UE
Miniștrii culturii din UE solicită statelor membre să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural
Într-o perioadă marcată de o incertitudine geopolitică crescândă, cultura și patrimoniul cultural sunt esențiale pentru protejarea democrației și apărarea valorilor europene, au transmis miniștrii culturii din UE în concluziile aprobate vineri la Bruxelles.
Potrivit comunicatului oficial, miniștrii subliniază necesitatea de a proteja și promova cultura în toate formele sale și patrimoniul cultural al Europei ca factori cruciali în construirea și menținerea rezilienței democratice.
Cultura, patrimoniul cultural și operele audiovizuale au un rol esențial – deși adesea subestimat – în susținerea societăților democratice. Prin deschiderea unor spații accesibile tuturor, ele stimulează implicarea civică și cultivă un sentiment de comunitate, apartenență, istorie și valori comune, se arată în comunicatul citat.
Consiliul solicită statelor membre ale UE să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural, inclusiv prin protejarea libertății artistice și facilitarea accesului la activități culturale și la patrimoniu, în special la conținut multilingv.
De asemenea, acesta subliniază importanța integrării instituțiilor culturale, precum bibliotecile, muzeele și arhivele, în planificarea pregătirii pentru situații de criză.
În plus, miniștrii recunosc importanța partenerilor internaționali, precum Consiliul Europei și UNESCO, și încurajează Comisia Europeană și statele membre să își continue eforturile de protejare și promovare a drepturilor culturale și a diversității, în cooperare cu acești parteneri.
În final, Consiliul invită Comisia să ia în considerare creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul culturii, al diversității culturale și lingvistice și al patrimoniului cultural în susținerea valorilor comune și a rezilienței democratice, de exemplu prin implementarea inițiativei recent lansate „Culture Compass”.
Agenda Strategică a Consiliului European pentru perioada 2024–2029 a stabilit ca prioritate promovarea diversității culturale și a patrimoniului cultural, ca modalitate de susținere a valorilor europene într-o Europă liberă și democratică.
Protejarea democrației europene prin reziliență culturală a reprezentat o prioritate pentru președinția daneză a Consiliului. La 4 noiembrie 2025, miniștri din 26 de state membre ale UE, precum și din Regatul Unit, Ucraina, Islanda, Norvegia și Elveția au semnat o declarație pregătită de președinție privind necesitatea culturii și a mass-media ca elemente de protecție pentru democrațiile europene.
CONSILIUL UE
Servicii de plată: Consiliul UE și Parlamentul European convin să intensifice lupta împotriva fraudei și să sporească transparența
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pentru a consolida legislația UE privind serviciile de plată.
Potrivit unor comunicate ale celor două instituții, obiectivul noilor norme este de a combate mai eficient frauda în domeniul plăților, de a spori transparența comisioanelor și de a îmbunătăți protecția consumatorilor în sectorul serviciilor de plată. Actualizarea va contribui, de asemenea, la promovarea inovării tehnologice în acest domeniu.
Acordul de astăzi creează un nou regulament privind serviciile de plată și modifică directiva existentă privind serviciile de plată (PSD2) pentru a crea un cadru modern pentru plăți.
Combaterea fraudei în domeniul plăților și sporirea protecției consumatorilor
Propunerile vizează instituirea unui cadru cuprinzător de combatere a fraudei, care va contribui la combaterea noilor forme de înșelăciuni în domeniul plăților, din ce în ce mai frecvente, cum ar fi așa-numita „fraudă prin spoofing”.
Aceasta are loc atunci când escrocii se dau drept furnizorul de servicii de plată (PSP) al unui client pentru a câștiga încrederea acestuia și a-l determina să efectueze operațiuni financiare frauduloase.
Printre alte dispoziții, prestatorii de servicii de plată vor trebui să facă schimb între ei de informații referitoare la fraude.
Conturile de plată IBAN vor trebui verificate în raport cu numele contului bancar corespunzător înainte de efectuarea oricărui transfer, așa cum se întâmplă deja în cazul transferurilor de plată instantanee în euro.
Pentru a proteja și mai mult consumatorii, prestatorii de servicii de plată vor fi trași la răspundere în cazul în care nu își îndeplinesc obligațiile în ceea ce privește utilizarea unor instrumente preventive.
În cele din urmă, platformele online și motoarele de căutare importante pot promova servicii financiare consumatorilor dintr-un anumit stat membru numai dacă societatea care furnizează aceste servicii este reglementată și autorizată în mod corespunzător în statul membru respectiv.
Creșterea transparenței și îmbunătățirea accesului la numerar
Noile norme introduc mai multă transparență în tranzacțiile efectuate la bancomate. Furnizorii vor avea obligația legală de a afișa utilizatorului toate comisioanele datorate și cursurile de schimb aplicate înainte ca tranzacția să poată avea loc.
În mod similar, societățile care furnizează comercianților facilități de plată cu cardul vor trebui să precizeze în mod clar comisioanele pe care le percep pentru serviciile lor. În ansamblu, consumatorii și întreprinderile din UE vor avea o imagine mult mai clară asupra comisioanelor aplicabile și vor putea face alegeri mai informate.
Accesul la numerar va fi îmbunătățit, în special pentru persoanele din zonele rurale, care ar putea să nu aibă acces facil la un bancomat. În conformitate cu noul cadru, comercianții cu amănuntul vor putea oferi retrageri de numerar fără a fi necesară efectuarea unei achiziții. Pentru a preveni abuzurile, astfel de retrageri vor necesita tehnologia cip și PIN și vor fi supuse unei limite maxime de retragere de 150 de euro sau echivalentul în moneda națională.
În cele din urmă, comercianții trebuie să se asigure că denumirea lor comercială obișnuită corespunde cu numele care apare pe extrasele bancare ale clienților. Acest lucru va ajuta consumatorii să recunoască cu ușurință cheltuielile din conturile lor și va reduce confuzia.
Inovație tehnologică
Noul cadru va contribui, de asemenea, la adaptarea peisajului serviciilor de plată din UE la modalități noi și inovatoare de efectuare a plăților. Furnizorii de servicii și informații inovatoare vor putea oferi clienților servicii de plată mai utile și mai moderne, prin îmbunătățirea accesului la informațiile privind conturile bancare.
CONSILIUL UE
Statele membre sunt pregătite să consolideze reglementările de protejare a copiilor împotriva abuzurilor online
Reprezentanții statelor membre ale UE au convenit asupra poziției Consiliului cu privire la un regulament de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor.
Odată adoptată, noua lege va introduce obligația întreprinderilor digitale de a preveni diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și ademenirea copiilor.
Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, autoritățile naționale competente vor avea puterea de a obliga întreprinderile să elimine conținuturi și să blocheze accesul la acestea sau – în cazul motoarelor de căutare – să dezindexeze rezultatele căutării. Regulamentul instituie, de asemenea, o nouă agenție a UE, Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, pentru a sprijini statele membre și furnizorii online în eforturile de punere în aplicare a legii.
„În fiecare an, sunt partajate milioane de fișiere care redau abuzuri sexuale asupra copiilor. Iar în spatele fiecărei imagini și al fiecărui videoclip se află un copil care a fost supus celui mai sinistru și îngrozitor abuz. Acest lucru este complet inacceptabil. Prin urmare, mă bucur că statele membre au convenit în cele din urmă asupra unei căi de urmat care cuprinde o serie de obligații pentru furnizorii de servicii de comunicații în ceea ce privește combaterea diseminării de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor”, a transmis Peter Hummelgaard, ministrul danez al justiției.
Evaluarea și atenuarea riscurilor
În temeiul noilor norme, furnizorii de servicii online vor trebui să evalueze riscul ca serviciile lor să fie utilizate în mod abuziv pentru diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru ademenirea copiilor. Pe baza acestei evaluări, vor trebui să pună în aplicare măsuri de atenuare pentru a contracara riscul respectiv. Astfel de măsuri ar putea include punerea la dispoziție a unor instrumente care să le permită utilizatorilor să raporteze abuzurile sexuale online asupra copiilor, să controleze ce conținuturi care îi privesc sunt partajate cu alții și instituirea unor setări de confidențialitate implicite pentru copii.
Statele membre vor desemna autorități naționale („autorități de coordonare și alte autorități competente”) care au răspunderea de a aprecia aceste evaluări ale riscurilor și măsuri de atenuare, având posibilitatea de a obliga furnizorii să întreprindă măsuri de atenuare. În caz de neconformitate, furnizorii ar putea face obiectul unor penalități cu titlu cominatoriu.
Categorii de risc
Consiliul introduce trei categorii de risc pentru serviciile online. Pe baza unui set de criterii obiective (de exemplu, tipul acestuia), un serviciu va fi clasificat ca prezentând un risc ridicat, mediu sau scăzut. Pornind de la această clasificare, autoritățile pot obliga furnizorii de servicii online clasificați în categoria cu risc ridicat să contribuie la dezvoltarea de tehnologii dedicate atenuării riscurilor legate de serviciile lor.
Asistență pentru victime
Întreprinderile online trebuie să ofere asistență victimelor care cer ca materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor care le înfățișează să fie eliminate sau ca accesul la astfel de materiale să fie dezactivat. În acest scop, victimele pot solicita, de asemenea, sprijin din partea Centrului UE. Centrul UE va verifica, de exemplu, dacă întreprinderile implicate au eliminat sau au dezactivat accesul la materialul (materialele) pe care o victimă dorește să îl (le) șteargă.
Activitățile de voluntariat ale furnizorilor
Consiliul dorește, de asemenea, să permanentizeze o măsură în prezent temporară care le permite întreprinderilor să își scaneze – în mod voluntar – serviciile în căutarea materialelor care conțin abuz sexual asupra copiilor. În prezent, furnizorii de servicii de mesagerie, de exemplu, pot verifica în mod voluntar conținutul partajat pe platformele lor în căutarea de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și pot raporta și elimina astfel de conținuturi. Acest lucru este permis datorită unei derogări de la anumite norme specifice sectorului comunicațiilor electronice. Deși această derogare urmează să expire la 3 aprilie 2026, în conformitate cu poziția Consiliului, ea va continua să se aplice.
Centrul UE
Noua lege prevede înființarea unei noi agenții a UE, Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, pentru a sprijini punerea în aplicare a regulamentului.
Centrul UE va evalua și va prelucra informațiile transmise de furnizorii online cu privire la materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor identificate în cadrul serviciilor și va crea, va întreține și va opera o bază de date pentru rapoartele care îi sunt transmise de furnizori. În același timp, va sprijini autoritățile naționale la evaluarea riscului ca serviciile să fie utilizate pentru răspândirea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
Centrul este, de asemenea, responsabil de schimbul de informații între întreprinderi, pe de o parte, și Europol și organismele naționale de aplicare a legii, pe de altă parte. În plus, va crea o bază de date cu indicatori de abuz sexual asupra copiilor, pe care întreprinderile o pot utiliza pentru activitățile lor voluntare.
Poziția Consiliului nu prevede amplasarea Centrului UE; acest lucru va fi decis împreună cu Parlamentul European în cadrul unei proceduri separate.
Pe baza acordului de astăzi, Consiliul poate începe negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord cu privire la regulamentul final. Parlamentul European și-a adoptat poziția în luna noiembrie 2023.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Emmanuel Macron dorește ca instanțele să acționeze rapid pentru a bloca știrile false: Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional
Miniștrii de Finanțe din Grecia și Belgia își dispută funcția de președinte al Eurogrupului
Reuniunea miniștrilor Culturii din UE: România subliniază necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică
Turcia solicită acces la programul SAFE, evidențiind experiența și capacitatea industriei de apărare. Germania sprijină acest apel
Friedrich Merz, ironic la adresa vizitei lui Viktor Orban la Moscova: S-a prezentat la Kremlin “fără un mandat european”
Suedia anunță, în limba rusă, că a efectuat exercițiu de simulare de război, cu participarea forțelor armate, a familiei regale și a liderilor politici
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
Nicușor Dan a semnat decretul decretele prin care ia act de demisia ministrului apărării și îl desemnează interimar pe ministrul economiei
Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- EVENIMENTE1 week ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- PARLAMENTUL EUROPEAN3 days ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- U.E.1 week ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8
- NATO1 week ago
DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică