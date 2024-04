Reuniunea miniștrilor de externe din NATO: David Cameron le transmite aliaților că “este vital pentru noi ca Ucraina să câștige și Putin să piardă”

Corespondență din Bruxelles

Ministrul de externe al Marii Britanii, David Cameron, a transmis miercuri, de la sediul NATO, că “este vital pentru noi ca Ucraina să câștige și Putin să piardă”, în timp ce miniștrii de externe ai celor 32 de state membre ale NATO se întrunesc miercuri și joi la Bruxelles pentru a pregăti summitul de la Washington, dar și pentru a celebra 75 de ani de la înființarea Alianței și împlinirea a 25, 20, respectiv 15 ani de aderarea a 12 state, inclusiv România.

Aliații trebuie să continue să intensifice sprijinul pentru Ucraina în fața războiului ilegal al Rusiei, a spus Cameron, în timp ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va avansa miniștrilor o propunere de creare a unui fond de 100 de miliarde de euro pe o perioadă de cinci ani pentru a ajuta Kievul, inițiativă care va fi dezbătută la reuniunea miniștrilor de externe din țările NATO.

Șeful diplomației britanice a mai subliniat că NATO este o alianță puternică și devine din ce în ce mai puternică.

“Cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a ne asigura că această Alianță continuă să crească și să se consolideze este să ne asigurăm că toți cheltuim peste 2% din PIB-ul nostru pentru apărare”, a continuat el.

