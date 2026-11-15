Reuniunea miniștrilor de Externe din UE: Dan Neculăescu va pleda pentru accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, va participa luni, 16 noiembrie 2026, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii ministeriale, șeful diplomației române va pune în prim-plan securitatea Mării Negre, o componentă esențială a securității întregii Uniuni Europene, anunță MAE printr-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În contextul incidentelor repetate și al riscurilor la adresa navigației comerciale, ministrul român va pleda cu fermitate pentru garantarea libertății de navigație și pentru accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră.

I am in Brussels for my first EU Foreign Affairs Council. Romania’s core priorities are very clear: 1) Black Sea security is European security. We must protect freedom of navigation and get the Black Sea Maritime Security Hub operational. 2) In the last days, we continued to witness attacks against commercial ships close to our shores. Therefore, I am strongly in favour of a just and durable peace in Ukraine, while continuing our support for the winter. Expect EU partners and Allies to continue to increase their contributions to our security. 3) At the same time, we need a more decisive European action against Russia’s hybrid attacks. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) November 15, 2026

Ministrul Dan Neculăescu va reafirma, totodată, necesitatea păcii în Ucraina, precum și menținerea unui sprijin multidimensional în perspectiva sezonului rece.

De asemenea, va sustine implicarea activă a UE în eforturile de pace din Ucraina și va transmite omologilor săi contribuția României la aceste discuții și va insista asupra unui răspuns ferm și coordonat la nivel european în fața atacurilor hibride rusești.

Ministrul de Externe va participa, de asemenea, la reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea trans-regională, cu accent pe Marea Neagră.

Programul mai include o serie de întrevederi bilaterale cu omologi din state partenere, precum și cu oficiali UE.