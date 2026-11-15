Reuniunea miniștrilor de Externe din UE: Dan Neculăescu va pleda pentru accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră

ROMÂNIAU.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Ministerul Afacerilor Externe

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, va participa luni, 16 noiembrie 2026, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii ministeriale, șeful diplomației române va pune în prim-plan securitatea Mării Negre, o componentă esențială a securității întregii Uniuni Europene, anunță MAE printr-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro

În contextul incidentelor repetate și al riscurilor la adresa navigației comerciale, ministrul român va pleda cu fermitate pentru garantarea libertății de navigație și pentru accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră.

Ministrul Dan Neculăescu va reafirma, totodată, necesitatea păcii în Ucraina, precum și menținerea unui sprijin multidimensional în perspectiva sezonului rece.

De asemenea, va sustine implicarea activă a UE în eforturile de pace din Ucraina și va transmite omologilor săi contribuția României la aceste discuții și va insista asupra unui răspuns ferm și coordonat la nivel european în fața atacurilor hibride rusești.

Ministrul de Externe va participa, de asemenea, la reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea trans-regională, cu accent pe Marea Neagră.

Programul mai include o serie de întrevederi bilaterale cu omologi din state partenere, precum și cu oficiali UE.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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