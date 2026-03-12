Reuniunea rețelei parlamentare globale OCDE. Senatorul Titus Corlățean subliniază nevoia unui echilibru între măsurile de austeritate și cele de relansare pentru „a da oxigen economiei” românești 

Senatorul Titus Corlățean a subliniat nevoia promovării unor măsuri de relansare economică și continuarea investițiilor, în paralel cu reformele și măsurile de ajustare fiscal-bugetară.

Acesta participă la reuniunea rețelei globale a parlamentarilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care are loc la Paris.

În cadrul acestui eveniment, Titus Corlățean a avut o nouă intervenție în secțiunea „Navigating the global economy: key challenges and OECD insights”, care a abordat provocările majore economice mondiale și evaluările și poziționările OCDE.

„<<Keynote speakerul>> sesiunii, Așa Johansson, director al <<Policy Studies Reaserch Branch>>, Departamentul Economic al OCDE mi-a confirmat valabilitatea evaluării pe care am prezentat-o, plecând de la subiectul gestionării provocărilor pentru România ce decurgeau din deficitul bugetar substanțial. Poziția exprimată de Directorul Johansson a fost clară: politica fiscală a statului și setul de măsuri restrictive (austeritate), de reforme, de limitare a cheltuielilor, legate de TVA etc trebuie să își găsească o echilibrare cu măsuri concrete de susținere și finanțare în continuare a investițiilor, practic de a da oxigen economiei”, a arătat senatorul Titus Corlățean.

Oficialul român a reliefat că „numai așa se poate asigura sustenabilitatea social-economică pentru societate, care suportă măsuri de austeritate dureroase social în prezent, dar poate asigura și sustenabilitatea politică a procesului.”

„Poate sună prea abstract, dar pe scurt asta se traduce prin faptul că nu poți să te axezi doar pe măsuri de austeritate, care sufocă gradual populația și segmente economice, dacă nu promovezi simultan măsuri de relansare economică și nu continui investițiile”, a mai spus Titus Corlățean.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 22 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică.

Ultimele cinci avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.