Reuters: Cuplul franco-german dorește ca Organizația Mondială a Sănătății să primească o finanțare sporită și mai multă putere, în cadrul măsurilor vizând reforma OMS

Senatoarea Kamala Harris, în vârstă de 55 de ani, a fost nominalizată oficial de către Partidul Democrat candidat la vicepreşedinţie, devenind prima femeie de culoare propusă pentru această funcţie și având șansa de a deveni prima femeie vicepreședintă a Statelor Unite.

Desemnarea a fost făcută oficial în a treia noapte a Convenţiei Partidului Democrat de către Bennie Thompson, preşedintele convenţiei, informează dpa, potrivit Agerpres.

La rândul său, Kamala Harris a acceptat oficial nominalizarea partidului pentru funcţia de vicepreşedinte al Statelor Unite, într-un discurs în care a adus adesea un tribut mamei sale, mai precizează sursa citată.

“Accept nominalizarea ca vicepreşedinte al Statelor Unite ale Americii”, a declarat Harris.

I am honored to accept the nomination for Vice President of the United States.

I do so, committed to the values my mother taught me and to a vision that @JoeBiden shares—where all are welcome, no matter what we ​look​ like, where we ​come​ from, or who we ​love​. #DemConvention

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 20, 2020