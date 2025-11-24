CHINA
“Revenirea Taiwanului la China este parte integrantă a ordinii mondiale”, îi transmite Xi lui Trump. Liderul SUA va fi primit anul viitor la Beijing
Președintele Donald Trump a calificat luni relațiile cu China drept „extrem de puternice”, după un apel telefonic cu liderul chinez Xi Jinping, care i-a spus lui Trump că „revenirea Taiwanului la China” este o parte esențială a viziunii Beijingului pentru ordinea mondială, relatează Reuters.
Apelul, care nu fusese anunțat anterior de niciuna dintre țări, a avut loc la câteva săptămâni după ce cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud, unde au convenit asupra unui cadru pentru un acord comercial care nu a fost încă finalizat.
China se confruntă cu cea mai mare criză diplomatică din ultimii ani cu Japonia, un aliat postbelic al Statelor Unite. Luna aceasta, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că orice atac chinez asupra Taiwanului, guvernat democratic, ar putea declanșa un răspuns militar japonez.
„China și Statele Unite au luptat cândva umăr la umăr împotriva fascismului și militarismului, iar acum ar trebui să colaboreze pentru a proteja rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial”, a spus Xi, citat de agenția oficială chineză Xinhua, adăugând că „revenirea Taiwanului la China este o parte integrantă a ordinii internaționale postbelice”.
China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. Guvernul taiwanez respinge pretențiile Beijingului și afirmă că doar poporul Taiwanului își poate decide viitorul.
Trump nu a menționat Taiwanul într-o postare pe Truth Social despre apelul său „foarte bun” cu Xi, în care a spus că au discutat multe subiecte, inclusiv Ucraina, fentanilul și produsele agricole americane.
„Relația noastră cu China este extrem de puternică! Acest apel a fost o continuare a întâlnirii noastre foarte reușite din Coreea de Sud, de acum trei săptămâni. De atunci, au existat progrese semnificative de ambele părți în menținerea acordurilor noastre la zi și corecte”, a spus Trump, menționând că printre subiectele abordate s-a numărat și războiul ruso-ucrainean.
El a precizat că a acceptat invitația lui Xi de a vizita Beijingul în aprilie 2026 și că l-a invitat pe Xi într-o vizită de stat în Statele Unite mai târziu în același an.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că apelul cu Xi s-a concentrat pe comerț și a durat aproximativ o oră.
„Suntem mulțumiți de ceea ce am văzut din partea chinezilor, iar ei simt la fel”, a spus Leavitt.
După luni de tensiuni comerciale declanșate de tarifele impuse de Trump, Xi și Trump au ajuns la un acord-cadru în Coreea de Sud pe 30 octombrie. Washingtonul a fost de acord să nu impună tarife de 100% asupra importurilor chineze, iar China urma să amâne introducerea unui regim de licențiere a exporturilor pentru mineralele și magneții esențiali din pământuri rare.
Casa Albă acuză compania Alibaba că sprijină operațiunile militare ale Chinei care țintesc Statele Unite (Financial Times)
Washingtonul acuză compania de comerț electronic Alibaba (9988.HK) că oferă sprijin tehnologic operațiunilor militare chineze împotriva țintelor din Statele Unite, a informat săptămâa trecută Financial Times, citând o notă a Casei Albe, relatează Reuters.
Nota privind securitatea națională include informații secrete declasificate despre modul în care grupul chinez furnizează Armatei Populare de Eliberare capacități care, în opinia Casei Albe, amenință securitatea SUA, a relatat Financial Times.
Raportul nu a specificat ce capacități sau operațiuni au fost implicate, nici dacă SUA intenționează să răspundă în vreun fel.
Acțiunile Alibaba tranzacționate în SUA au scăzut cu 4,2% după apariția știrii.
„Afirmațiile și insinuările din articol sunt complet false”, a declarat Alibaba într-un comunicat.
„Punem la îndoială motivația din spatele scurgerii anonime de informații, pe care FT recunoaște că nu o poate verifica. Această operațiune de PR răuvoitoare provine în mod clar de la o voce necinstită care încearcă să submineze recentul acord comercial al președintelui Trump cu China”, a precizat compania.
Ambasada Chinei la Washington a negat raportul și a declarat că China se opune și combate toate formele de atacuri cibernetice în conformitate cu legea.
„Fără dovezi valabile, SUA au tras o concluzie nejustificată și au adus acuzații nefondate împotriva Chinei. Este extrem de iresponsabil și reprezintă o denaturare completă a faptelor. China se opune ferm acestui lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei, Liu Pengyu, într-un comunicat.
Casa Albă a refuzat să comenteze.
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit luna trecută în Coreea de Sud pentru prima dată de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în ianuarie. Liderii au convenit asupra reducerii tarifelor și a controalelor la export pentru o perioadă de 12 luni, atenuând tensiunile bilaterale care s-au intensificat în acest an.
Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv
Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a solicitat Chinei să se implice mai activ pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, anunță DPA, citat de Agerpres.
Oficialul german a avut o întâlnire cu vicepremierul chinez He Lifeng, în cadrul căreia și-a exprimat convingerea că „Beijingul poate juca un rol decisiv în acest sens”.
Războiul din Ucraina este un element destabilizator pentru dezvoltarea economică globală, a susținut el.
Vicepremierul He Lifeng nu a menționat războiul din Ucraina în declarațiile sale.
Pe lângă conflictul rus din Ucraina, cei doi oficiali au abordat și chestiunea privind relațiile comerciale, convenind asupra nevoii de a pune capăt tensiunilor din această sferă.
Reuters amintește că relațiile dintre cele două puteri industriale au fost tensionate în special din cauza restricțiilor impuse de China asupra exporturilor de cipuri și metale rare, care au cauzat perturbări majore pentru firmele germane.
Klingbeil a afirmat că atât China, cât și Germania doresc să „găsească soluții comune în ceea ce privește accesul fiabil și lanțurile de aprovizionare”, după luni de îngrijorare la nivel european cu privire la restricțiile la export impuse de China ca urmare a războiului comercial dintre Beijing și președintele american Donald Trump.
„Partea chineză nu spune asta dacă nu o crede”, a subliniat Klingbeil când a vorbit despre rezultatele concrete care se întrevăd la orizont, informează Deutsche Welle.
Klingbeil a calificat cooperarea cu China ca fiind necesară — nu numai în domeniul comerțului și al materiilor prime, ci și în domeniul politicii climatice, al sănătății globale și al stabilității financiare.
China este lider mondial în producția de metale rare — esențiale pentru o gamă largă de produse, de la telefoane mobile la avioane de vânătoare — iar Klingbeil a insistat că „aplicarea nejustificată a controalelor la export” de către Beijing reprezintă o amenințare serioasă pentru economia globală.
Ministrul german al finanțelor și vicecancelarul au solicitat, de asemenea, o concurență comercială loială între cele două țări, afirmând că „nu ne ferim de concurență, dar este clar că aceasta trebuie să fie loială”.
Menționând supraproducția chineză în sectoare precum oțelul, energia fotovoltaică și vehiculele electrice, Klingbeil a spus: „Noi, în Germania, considerăm acest lucru o amenințare la adresa concurenței loiale”, care pune „în pericol” locurile de muncă din Germania.
Omologul chinez al lui Klingbeil, He Lifeng, a spus că ambele părți au subliniat dorința lor de a consolida stabilitatea și securitatea lanțului global de aprovizionare, inclusiv pentru pământurile rare.
În același timp, He a declarat: „Partea chineză invită companiile germane să vină în China pentru a investi”.
În ceea ce privește disputele cu Uniunea Europeană, He a precizat că Beijingul speră ca Germania să-și folosească influența pentru a apropia din nou cele două părți.
În timp ce Lars Klingbeil se află la Beijing, de la Berlin cancelarul german a atras atenția asupra comportamentului din ce în ce mai agresiv al Beijingului în exterior.
Citiți și: Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii
La finalul lunii septembrie, Merz constata că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că ordinea internațională bazată pe reguli este înlocuită de politica forței brutale, cu Rusia și China care încearcă să își asigure „sfere de influență în Europa de Sud-Est”.
În context și pe fondul acceptării că relația cu SUA „se schimbă”, cancelarul german a cerut Europei să-și traseze propria cale, „apăsat”că UE nu își asumă rolul de lider în lume.
SUA speră ca acordul cu Beijingul privind pământurile rare să fie finalizat până la finalul acestei luni: Dacă nu, Washingtonul are „numeroase pârghii” pentru a riposta
Secretatul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și-a exprimat duminică „speranța” ca acordul dintre Statele Unite și China privind exporturile de pământuri rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile, anunță AFP, citat de Agerpres.
În cadrul unei intervenții la Fox News, acesta a anunțat că cele două puteri economice cu au finalizat „încă” acordul, dar „sperăm să facem acest lucru până la Ziua Recunoștinței”, adică până pe 27 noiembrie.
Secretarul american a mai spus că este „încrezător” că „China își va respecta angajamentele”.
Dacă nu, a subliniat el, Washingtonul are „numeroase pârghii” pentru a riposta.
Președintele american Donald Trump a avut la 30 octombrie o întâlnire cu omologul chinez Xi Jinping, în urma căreia Beijingul a luat decizia de a suspenda interdicția de export pentru anumite metale rare către SUA, hotărâre care se aplică și în cazul Uniunii Europene.
Aceste controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.
Comisia Europeană s-a grăbit să-și asigure propriile aprovizionări cu magneți din pământuri rare și să lanseze un plan de diversificare a lanțului de aprovizionare al Europei până la sfârșitul anului.
