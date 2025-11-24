“Revenirea Taiwanului la China este parte integrantă a ordinii mondiale”, îi transmite Xi lui Trump. Liderul SUA va fi primit anul viitor la Beijing

Președintele Donald Trump a calificat luni relațiile cu China drept „extrem de puternice”, după un apel telefonic cu liderul chinez Xi Jinping, care i-a spus lui Trump că „revenirea Taiwanului la China” este o parte esențială a viziunii Beijingului pentru ordinea mondială, relatează Reuters.

Apelul, care nu fusese anunțat anterior de niciuna dintre țări, a avut loc la câteva săptămâni după ce cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud, unde au convenit asupra unui cadru pentru un acord comercial care nu a fost încă finalizat.

China se confruntă cu cea mai mare criză diplomatică din ultimii ani cu Japonia, un aliat postbelic al Statelor Unite. Luna aceasta, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că orice atac chinez asupra Taiwanului, guvernat democratic, ar putea declanșa un răspuns militar japonez.

„China și Statele Unite au luptat cândva umăr la umăr împotriva fascismului și militarismului, iar acum ar trebui să colaboreze pentru a proteja rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial”, a spus Xi, citat de agenția oficială chineză Xinhua, adăugând că „revenirea Taiwanului la China este o parte integrantă a ordinii internaționale postbelice”.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. Guvernul taiwanez respinge pretențiile Beijingului și afirmă că doar poporul Taiwanului își poate decide viitorul.

Trump nu a menționat Taiwanul într-o postare pe Truth Social despre apelul său „foarte bun” cu Xi, în care a spus că au discutat multe subiecte, inclusiv Ucraina, fentanilul și produsele agricole americane.

„Relația noastră cu China este extrem de puternică! Acest apel a fost o continuare a întâlnirii noastre foarte reușite din Coreea de Sud, de acum trei săptămâni. De atunci, au existat progrese semnificative de ambele părți în menținerea acordurilor noastre la zi și corecte”, a spus Trump, menționând că printre subiectele abordate s-a numărat și războiul ruso-ucrainean.

El a precizat că a acceptat invitația lui Xi de a vizita Beijingul în aprilie 2026 și că l-a invitat pe Xi într-o vizită de stat în Statele Unite mai târziu în același an.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că apelul cu Xi s-a concentrat pe comerț și a durat aproximativ o oră.

„Suntem mulțumiți de ceea ce am văzut din partea chinezilor, iar ei simt la fel”, a spus Leavitt.

După luni de tensiuni comerciale declanșate de tarifele impuse de Trump, Xi și Trump au ajuns la un acord-cadru în Coreea de Sud pe 30 octombrie. Washingtonul a fost de acord să nu impună tarife de 100% asupra importurilor chineze, iar China urma să amâne introducerea unui regim de licențiere a exporturilor pentru mineralele și magneții esențiali din pământuri rare.