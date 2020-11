Revista Gândirea militară românească din cadrul MApN a acordat Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare diploma de excelență pentru performanțele din ultimul an din domeniul cercetării tehnico-ştiinţifice

Up Next

Al doilea proiect are ca scop dezvoltarea unor soluţii securizate de navigaţie prin satelit având la bază sistemul european Galileo, precum şi integrarea acestora cu soluţiile existente care utilizează sistemul american NAVSTAR GPS. Acest proiect are un buget de 95,2 milioane euro, iar Agenţia de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul național de cercetare – dezvoltare aerospaţială Elie Carafoli sunt subcontractori în cadrul acestuia.

Primul proiect, având un buget în valoare de 5,2 milioane de euro, are ca scop dezvoltarea unei soluţii de îmbunătăţire a programelor de antrenament pentru piloţii militari. Din acest consorţiu fac parte entităţi din Franţa, Italia, Spania şi Danemarca.

De asemenea, la mijlocul lunii iunie a acestui an, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare şi Institutul naţional de cercetare – dezvoltare aerospaţială Elie Carafoli s-a aflat pe lista scurtă a câștigătorilor competiției deschise de Comisia Europeană în anul 2019 în cadrul Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (European Defence Industrial Development Programme – EDIDP).

Continue Reading

Advertisement