Revoltă internă în rândul funcționarilor instituțiilor europene față de poziția blocului privind Israelul: UE nu își urmează principiile fondatoare

Un număr tot mai mare de funcționari ai instituțiilor europene intră într-un conflict deschis cu Comisia Europeană, acuzând blocul că nu face suficient pentru a presa Israelul, în timp ce acesta este acuzat de comiterea de crime de război în Gaza, relatează Politico.

„UE a impus complicitate angajaților, a încălcat obligațiile noastre morale și legale, a suprimat rezistența de conștiință și a întârziat acțiuni semnificative”, a declarat pentru Politico o oficială identificată sub numele de Ramona, de teama repercusiunilor profesionale.

Serviciul diplomatic al UE a acuzat deja Israelul de încălcarea obligațiilor privind drepturile omului prevăzute în acordul comercial UE–Israel și a analizat posibilitatea de a exclude statul israelian din relațiile comerciale preferențiale și din programul de cercetare Orizont Europa. Liderii europeni nu au ajuns, însă, la un acord, atrăgând critici potrivit cărora Bruxelles-ul nu își respectă propriile tratate.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Arianna Podestà, a afirmat că politica externă este responsabilitatea guvernelor naționale și a avertizat personalul să rămână „imparțial, loial și neutru”. „Locul de muncă, sediile administrației și instrumentele de lucru puse la dispoziția personalului nu sunt locul pentru activism, nici pentru, nici împotriva anumitor cauze politice”, a spus Podestà, adăugând că scrisorile interne nu trebuie făcute publice și că eventualele încălcări ale obligațiilor funcționarilor vor fi evaluate.

Protestatarii contestă, însă, utilitatea acestor canale interne, afirmând că le-au folosit deja fără rezultate. Din iulie, aproximativ 1.500 de oficiali din cele 32.000 de angajați ai Comisiei au semnat o scrisoare deschisă în care avertizează că, fără presiuni asupra Israelului pentru a permite mai mult ajutor umanitar, numărul deceselor cauzate de foamete în Gaza va crește „exponențial”.

Un grup de funcționari ia în calcul acțiuni sindicale, însă sindicatele sunt divizate pe tema Israelului, iar protestatarii se tem de posibile consecințe legale și profesionale. Potrivit unei scrisori interne obținute de Politico, trimisă de grupul EU Staff for Peace, unele forme de protest ar fi fost reprimate prin „intimidare”, inclusiv îmbrânceli din partea agenților de securitate, rezilierea contractelor și interzicerea unor petiții interne.

Într-un incident menționat, șapte oficiali purtând tricouri cu mesajul „Say no to genocide” ar fi fost escortați cu forța din cantina clădirii Europa a Consiliului European, unul dintre ei fiind agresat fizic, iar altul obligat să șteargă filmările din telefon.

Podestà a negat că protestatarii au fost intimidați sau forțați să demisioneze din alte motive decât „nevoile serviciului și performanța individuală”. Consiliul European a confirmat îndepărtarea funcționarilor din cantină, argumentând că protestul a fost unul „politic”.

Funcționarii contestă această etichetare, susținând că obiectivul lor este ca UE „să respecte propriile tratate și dreptul internațional”. „Aceasta este o instituție născută pentru a răspândi pacea în Europa și în lume — iar dimensiunea globală este foarte importantă pentru UE, fiind consacrată în toate directivele și politicile noastre. Problema este că UE nu își urmează principiile fondatoare”, a declarat un alt oficial european pentru Politico.