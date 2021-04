Reziliența, tema centrală a unui webinar organizat în premieră de MApN și NSC în procesul de definire a Busolei Strategice la nivelul UE

Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a participat luni, 12 aprilie, la webinarul „Building Together A More Resilient Europe. Military Assistance To Civilian Authorities”, organizat de Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat cu New Strategy Center, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Acest eveniment este asimilat etapei de dialog strategic din cadrul procesului de definire a Busolei Strategice la nivelul UE și reprezintă contribuția României în cadrul pilonului dedicat rezilienței, reunind reprezentanți ai mediului academic și think tank-urilor, precum și experți militari și civili din cadrul instituţiilor europene, respectiv ai statelor membre ale UE.

Demnitarul român a salutat organizarea în premieră a acestui webinar, subliniind importanța consolidării rezilienței în societate, în special în contextul globalizării care a demonstrat că este imperativ necesar un răspuns adecvat tuturor crizelor ce provin din surse diversificate, precum cel sanitar, militar, economic sau digital.

Totodată, a evidențiat rolul forțelor și capabilităților militare în sprijinul instituțiilor civile.

Potrivit New Strategy Center, primul panel a fost dedicat lecțiilor învățate și experienței concrete ce a rezultat ca urmare a cooperării dintre militari și instituțiile civile pe perioada pandemiei. S-au prezentat atât experiențele acumulate la nivel național, cât și la nivelul UE, speakeri fiind Gl. Mr. Vlad Ghiorghiță, Locțiitorul pentru Operații și Instrucție al Șefului Statului Major al Apărării din România, Cpt. (N) Efstathios Kyriakidis, din partea Staff-ul Militar al UE, Col. José Carlos Loureiro, Directoratul General pentru Politici de Apărare, Ministerul Apărării, Portugalia, Col. Diego Antonio Giarrizzo, din partea Statului Major Operațional Întrunit al Italiei. Discuția a fost moderată de Gl. Mr. (r) Leonardo Dinu, Membru al Consiliului Științific al New Strategy Center.

Al doilea panel a analizat ceea ce trebuie adaptat în rolul Forțelor Armate, precum și ce tipuri de scenarii ar trebui prevăzute pentru viitoarele amenințări. De asemenea, discuțiile au vizat și obiectivele concrete ce ar putea fi propuse pentru așa-numita Busolă Strategică, un proces amplu de reflecție la nivel european ce va avea ca rezultat un document care va evalua potențialele amenințări și va stabili obiectivele și interesele UE în materie de apărare și securitate. Moderată de Dr. Alina Bârgăoanu, expert senior asociat New Strategy Center, discuția i-a avut ca speakeri pe Amb. Mihnea Motoc, Director Adjunct al I.D.E.A. (Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action), think tank-ul în domeniul securității al Comisiei Europene, fost Ministru al Apărării al României, Prof. Bjorn Marcusson, Universitatea Națională de Apărare, Suedia, Arnout Molenaar, din partea Departamentului de Politici de Apărare și Securitate a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), Amb. Victor Micula, Director General, Ministerul Afacerilor Externe, România și Dr. Janis Berzins, Directorul Centrului pentru Securitate și Cercetare Strategică, Academia Națională de Apărare, Letonia.

Evenimentul a reunit oficiali și experți implicați în coordonarea sprijinului forțelor armate pentru autoritățile civile, precum și experții independenți, planificatorii strategici și factorii de decizie politică deja angajați în definirea profilul viitor al militarilor ca parte a mecanismelor ”whole-of-government” care sunt reproiectate în prezent pentru a face față provocărilor viitoare și a crește capacitatea de reziliență a statelor membre și a Uniunii Europene în ansamblu.