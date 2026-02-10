Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție

În contextul reuniunii de joi a șefilor de stat și de guvern ai statelor UE privind competitivitatea globală și consolidarea pieței unice, Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice (EFPIA) propune un set de 10 acțiuni destinate creșterii, competitivității și prosperității sectorului farmaceutic european, subliniind, totodată, momentul „decisiv” în care se află Europa față de competitorii globali: „Fără industria farmaceutică, balanța comercială a UE ar trece de la un excedent de 147 miliarde de euro la un deficit de 47 miliarde de euro.”

„Valoarea pe care industria farmaceutică o aduce balanței comerciale a UE este de neegalat și esențială pentru viitorul Europei. Cu toate acestea, prea des valoarea industrială strategică a sectorului este trecută cu vederea. Acum este momentul să acționăm, dacă vrem să culegem beneficiile pe care acest sector le poate aduce ca pilon cheie pe care să construim viitorul economic al Europei”, a avertizat președinta EFPIA, Nathalie Moll, în poziția oficială a Federației, remisă CaleaEuropeana.ro.

Crearea unui ecosistem adecvat pentru a sprijini un sector competitiv cheie pentru economia europeană

Primul pachet de acțiuni vizează crearea unui cadru european modern și predictibil pentru cercetare și inovare farmaceutică. EFPIA subliniază că regulile actuale nu mai țin pasul cu ritmul științei și al competiției globale. Consolidarea protecției proprietății intelectuale, modernizarea reglementărilor și accesul la finanțare sunt esențiale pentru ca Europa să rămână atractivă pentru investiții și inovare:

Crearea celui mai bun cadru de proprietate intelectuală din categoria sa. Modernizarea cadrelor europene de reglementare și de studii clinice pentru a ține pasul cu inovarea. Asigurarea unei mai bune coerențe a cadrelor de reglementare în domeniul sănătății, mediului și produselor chimice. Creșterea fluxului de finanțare pentru inovare și simplificarea accesului la acesta. Asigurarea faptului că politica comercială a UE sprijină sectoarele competitive cheie pentru Europa.

Reforma măsurilor de acces pentru a valorifica inovația

Al doilea pachet se concentrează pe accesul real al pacienților la medicamente inovatoare. Măsurile actuale de control al costurilor pun o presiune tot mai mare pe industrie și riscă să descurajeze lansarea tratamentelor inovative. EFPIA propune o abordare echilibrată, care să recunoască valoarea medicamentelor inovatoare în stabilirea prețurilor și a rambursării.

Relansarea dialogului strategic privind produsele farmaceutice. Creșterea cheltuielilor publice nete naționale pentru inovarea farmaceutică. Integrarea tuturor aspectelor legate de valoarea medicamentelor inovatoare în HTA și în mecanismele de stabilire a prețurilor și de rambursare. Eliminarea treptată a măsurilor naționale de limitare a costurilor și aplicarea Directivei UE privind transparența. Permiterea companiilor să stabilească în mod liber prețurile de lansare pe toate piețele europene.

Sectorul farmaceutic reprezintă, în prezent, unul dintre principalii motori ai creșterii cercetării și dezvoltării industriale în UE, investind 55 de miliarde de euro pe an în cercetarea și dezvoltarea europeană și generând exporturi în valoare de 320 de miliarde de euro:

Industria farmaceutică este cel mai mare contribuitor la excedentul comercial al UE, cu 30% mai mare decât toate sectoarele combinate.

Industria farmaceutică oferă locuri de muncă de înaltă valoare, creștere economică și investiții, furnizând în același timp instrumentele necesare pentru a combate amenințările globale la adresa sănătății și pentru a aborda provocările actuale ale Europei în domeniul sănătății.

Cu toate acestea, în ultimele două decenii, Europa a pierdut 25% din cota sa globală de investiții în favoarea altor regiuni. Cheltuielile UE pentru cercetare și dezvoltare au crescut în medie cu 4,4% pe an între 2010 și 2022, în timp ce în SUA au crescut cu 5,5% și în China cu 20,7 %.

Făcând referire la raportul privind competitivitatea europeană întocmit de fostul premier italian Mario Draghi, la cererea Comisiei Europene, EFPIA semnalează, din nou, că majoritatea recomandărilor din raport rămân „neîndeplinite”.

Dacă sectorul farmaceutic inovator este esențial pentru competitivitatea și securitatea Europei, importanța sa este la fel de mare și pentru România. Accesul pacienților români la tratamentele inovatoare face reala diferență între condamnare la moarte și șansa reală de supraviețuire în numeroase patologii, însă acest acces rămâne semnificativ limitat comparativ cu state precum Germania sau alte țări din UE.

Dincolo de impactul incontestabil asupra sănătății publice, industria farmaceutică are și o contribuție economică majoră la nivel național: aproape 5% din PIB, peste 6 miliarde de lei anual la bugetul de stat și zeci de mii de locuri muncă susținute direct și indirect, potrivit ARPIM.

